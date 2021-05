En la UAS no se tiene participación directa con un partido político: Rector

Ante los señalamientos públicos de que presuntamente se utiliza a maestros y alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa para hacer campaña por medio del Partido Sinaloense a favor del abanderado de Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, el rector de dicha institución, Juan Eulogio Guerra Liera, dijo que la UAS no tiene participación directa con un partido.

También manifestó que no se tienen represalias contra la candidata a la Gubernatura de Sinaloa por el Partido Redes Sociales Progresistas, Yolanda Yadira Cabrera Peraza, quien denunció públicamente al asistir al primer debate organizado por el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa que le llamaron para que no acudiera a ese encuentro, por lo que al asistir temía represalias y posibles afectaciones en su carga de trabajo en la UAS.

“En la Universidad no tenemos participación directa con un partido, ella es parte de la estructura sindical, tiene licencia en sus labores académicas para que trabaje en el Sindicato (Único de Trabajadores al Servicio de la UAS), yo espero que ahí en el Sindicato también tenga licencia para atender una aspiración muy válida en una contienda electoral externa”, continuó Guerra Liera en conferencia de prensa tras encabezar la develación de una placa en el Centro Cultural Universitario en Mazatlán para celebrar el 148 aniversario de la UAS.

“Y en lo que respecta a su situación laboral ni en el caso de ella ni ningún otro se tomarán medidas incorrectas en la Universidad, creo que no hay que temer a eso, la Universidad y lo recuerdo quien decía que la Universidad se nutre a las diferentes instituciones, incluyendo al Estado mismo, y eso lo decía un mazatleco que era mi padre, que decía que la Universidad te nutre a los partidos, la Universidad tiene militantes de todos los partidos y tiene también funcionarios en el Gobierno que han llegado por las diferentes vías y por los diferentes partidos”.

Por ello dijo que la función de la UAS es de más alto nivel y de mayor nobleza que una contienda entre uno o dos candidatos.

Reiteró que no se debe dar como un hecho un señalamiento y en el caso de la candidata Cabrera Peraza, a quien le toca defender a los trabajadores es a ella porque es parte del Suntuas-Sección Académico que es garante de mantener la inestabilidad laboral y que se pueda expresar en los sentidos que sean, religiosos, de géneros, políticos y que se mantenga intachable el quehacer de la Universidad.

“Esa es la respuesta que yo te puedo dar, yo ignoro si ha habido una amenaza directa, si ha dado o puesto su queja, pero es a ella precisamente y a sus compañeros del Sindicato de Académicos a quienes les toca defender esos aspectos”, subrayó Guerra Liera.

También manifestó que lo que no se hace en el resto del año, en cada contienda electoral voltean a ver a la UAS, es un tema recurrente, se les hace que aporta a una causa partidista y que es redituable asumirlo.

“La Universidad no está participando en política electoral, no tiene candidatos, sí es cierto que manejamos alumnos en el aula, los manejamos en la preparación e instrucción académica, en investigación académica, manejamos recursos con ese fin y precisamente el principal tema en la agenda de la Universidad en estos momentos es la lucha contra la pandemia, la Universidad se ha prodigado no solo en fabricar insumos, en darle la manera gratuita a la sociedad (insumos), preparar a quienes están atendiendo en primera línea a los enfermos de Covid con cursos en la Facultad de Medicina”, recalcó.

“También hoy con más de 3 mil 800 brigadistas que están participando en las Jornadas de Vacunación, eso es lo que la Universidad está haciendo, esa es la cara de la Universidad y hoy nuestra institución no tiene otro tema más que ello, sí de repente escuchamos con desespero que quieren involucrar a la Universidad y que señalan aspectos que esperamos nosotros que una vez que se definan sus intereses mediatos, que es la obtención de un posicionamiento político, pues realmente quien quede en las diferentes instancias voltee para apoyar a la Universidad Autónoma de Sinaloa”.