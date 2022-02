$!En la zona sur de Sinaloa, el precio de la tortilla podría llegar a 24 pesos en marzo

“No estamos aumentando un precio exageradamente y vamos a apechugar y esperar este mes también porque no vaya a ser que nos hagan otro aumento las harineras y tengamos que volver a subir, por eso es que nos queremos esperar este mes”, añadió.

“El precio tope sería de 24 en la zona sur, desde San Ignacio hasta Escuinapa, y el mínimo es bajo su responsabilid, el que quiera ganar o no por el aumento de todos los insumos”, manifestó.

Comentó que a como están los insumos, lo mínimo del kilo debería de darse en 22 pesos aunque se presentan casos donde se da más barato, sin embargo, hay ocasiones que tiene que ver con la competencia desleal.

“En la mayoría de esos negocios no están pagando impuestos, no están pagando servicios comerciales ni están pagando Seguro Social de sus empleados, y no están registrados ante Hacienda también, aunque algunos tienen la demanda y sus productos diversificados”.

“Luz, agua, drenaje lo pagan de manera doméstica, yo pago 400 pesos por recibo de agua comercial, cuando ellos están pagando 83 pesos, pues, y las autoridades no están poniendo atención”, ejemplificó.