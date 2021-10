$!En Mazatlán 120 familias están en riesgo de perder sus casas por adeudos al Infonavit; El Barzón pide frenar juicios

De los 313 casos, 120 están en una etapa crítica, donde ya está a punto de que les quiten su vivienda, es por ello que Guadalupe Morales Carrillo sostuvo que no se retirarán del lugar hasta que les den una respuesta favorable para estos derechohabientes.

Las personas inconformes, así como las del Barzón, fueron atendidos por Juan Carlos Guardado Astorga, gerente general administrativo del Infonavit en Mazatlán, quien les dijo que se estaría comunicando con personas de la Ciudad de México, para encontrar una solución para estas personas.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo cuando llegó al poder, no se sacaría a nadie de sus viviendas en juicios, sin embargo, Morales Carrillo explicó que si bien no se ha sacado a nadie de su casa, los juicios por parte del Infonavit no se han cerrado, siguen abiertos, para que llegue otra administración y los quite sin ningún problema.

Hasta el momento el plantón durará hasta las 14:00 horas, horario en que cierran las oficinas de Infonavit, pero si no reciben una respuesta favorable, volverán al lugar hasta que les solucionen su problemática.