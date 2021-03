En Mazatlán, busca Elsa Bojórquez cobijo del PT

MAZATLÁN._ Elsa Bojórquez Mascareño asegura que buscó el cobijo del Partido del Trabajo, uno de los que integraron la Coalición Juntos Haremos Historia para ganar las elecciones de 2018, para buscar la Alcaldía de Mazatlán.

“Vamos a luchar porque reivindiquemos lo que se está haciendo mal en Morena, por eso es que buscamos el cobijo de las siglas del PT, porque Morena nos está fallando y nos entristece, pero no nos vamos a dejar, porque es la formación que tenemos, nosotros como morenos no dejarnos no nos vamos a dejar, vamos a luchar hasta el último momento”, declaró en una asamblea informativa en la que estuvieron, desde ayer, militantes de Morena.

Confío en que la justicia tarda, pero llega, y no podrá seguir adelante quien reprobó la Auditoría Superior del Estado,

Lo que ofrece a los ciudadanos, dijo, es reivindicar los ideales, y que nadie esté por encima de la ley.

Bojórquez Mascareño señaló que si busca el cobijo del PT es porque Morena no le notificó los resultados de la encuesta, pero el PAS, a quien le correspondió llevar candidato en Mazatlán como parte de la alianza de candidaturas comunes, registraría a Luis Guillermo Benítez Torres.

“Hasta ahorita no he recibido yo como precandidata un informe oficial de parte de Morena en el que se me diga cómo quedé, entonces previendo todo, porque pues piensa mal y acertarás, vimos que de alguna manera otro candidato se estaba registrando por el PAS y supuestamente por Morena, estamos en pláticas para ver si vamos abanderado por ellos”, declaró.

IGNORA RODOLFO CARDONA ACUERDOS DEL PT

Rodolfo Cardona Pérez, quien fue registrado esta tarde como candidato del PT a la Alcaldía por Mazatlán, dijo que desconoce si su partido tiene un acuerdo con Elsa Bojórquez Mascareño para que sea ella la candidata.

Por lo pronto, dijo, él es el candidato registrado.

Hoy domingo, al último minuto, vence el plazo para que los partidos registren a las fórmulas de candidatos a la Presidencia Municipal, Sindicatura de Procuración y Regidores.

Pero la Ley de Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa permite la sustitución de candidatos.