$!En Mazatlán colectivos realizan mapa con rostros de desaparecidos

“Siempre hemos querido que este tema resalte porque es un tema muy importante, y al que no le estaban poniendo atención, el que le pongan atención, pues digamos que de cierta manera nos agrada dentro de toda la problemática, pero creemos que falta que le pongan más atención al tema, que nos den más recursos para trabajar, que los investigadores busquen más, aunque le estén poniendo atención”, añadió una de las participantes.

La joven que está en busca de su hermano desaparecido, sostuvo que ni la Fiscalía, menos el Ayuntamiento de Mazatlán, han hecho lo necesario para sentirse apoyados, siente la Comuna presidida por Luis Guillermo Benítez Torres, es el ente más indolente de todos.

“El Presidente, como siempre, se ha negado, y siempre ha dicho que son hechos aislados, pero no, no son hechos aislados... siempre lo hemos dicho, es como un cáncer social (las desapariciones) que nunca ha parado, aunque lo quieran minimizar, aunque lo quieran ocultar, nunca han parado las desapariciones, y cada vez más van en aumento”, lamentó.

“Si la policía está mal, si el Presidente (municipal) está mal, de nada sirve que ellos den órdenes (Gobierno del Estado)... al Presidente, la verdad nunca hemos tenido acercamiento porque no nos interesa como tal, al ver que a él no le interesa el tema de desaparecidos, a nosotros no nos interesa tener ningún acercamiento con él, porque lo vemos como una persona indolente, porque no nos hace caso, ya ocurrió la desaparición de Sugey, no quiso atender a su mamá, a las personas de Monterrey tampoco las atendió, entonces ya van varias cosas en las que él no presta atención”, añadió.