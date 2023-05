“En los tiempos atrás, a lo mejor sí nos callábamos por temor del qué dirán. La familia nos decían ‘tú sola puedes’, pero no siempre podemos, y si podemos, pues qué bueno, pero no debe ser así, entonces no callemos y no tengamos miedo, ya no estamos solas, ya los tiempos son otros, hay mucha publicidad, ya está el internet, ya no debemos de tener miedo, el internet es un arma muy fuerte”, comentó la miembro de la Colectiva Contra los Deudores Alimentarios.

Pidió ya no callar, ni solapar a los deudores alimenticios, no basarse en que pueden solas porque tengan buen sueldo, es necesario el apoyo económico del padre, así los hijos podrían estar mejor.

El movimiento que fue iniciado por la activista oaxaqueña Diana Luz Vázquez Ruiz, quien ha impulsado la Ley Sabina, recientemente ha replicado este tendedero en otras ciudades como Querétaro, CDMX, Guanajuato y en el marco del festejo del Día de las madres, pretende replicarse este lunes 8 de mayo en Escuinapa.

Mientras que en Mazatlán la próxima fecha del tendedero será en vísperas de Día del Padre, por lo que Teresa invitó a las mujeres que deseen participar se anticipen y se alisten desde ahorita para tener su lonas, sus cartulinas, sus copias y la foto de su deudor.

También comentó que aparte de colgar los rostros de los deudores se está pensando en hacer una patrulla, echando mano de algunas de las mujeres del grupo en Facebook.

“Ahorita somos como 600 en el grupo del colectivo, podemos ir al trabajo de algún deudor varias mujeres en un carro y con un megáfono gritar “¡fulano de tal tienes tanto tiempo sin dar pensiones!”, es hora de que actúen y unidas nos van a escuchar”, agregó la activista.