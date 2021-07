En Mazatlán inicia la reparación del colector Toledo Corro

El gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez informó que este lunes inició la reparación del colector Toledo Corro, mismo que está arrojando agua negras desde hace un mes en las calles de la Colonia Huertos Familiares.

El funcionario dijo que efectivamente se tardaron en hacer la reparación, pero no porque no les importe que la fuga de aguas residuales afecte a los vecinos, sino porque no tenían disponibles tubos de 30 pulgadas de diámetro para reponer el tramo dañado.

“La fábrica que produce, en Houston, Texas, dejó de producir en diciembre y enero por cuestiones del frío, y se escaseó, esa fábrica le surte a gran parte de la República y a Centroamérica, empezaron a producir en febrero, pero ya tenían rezago, al 30 de mayo empezó a regularizarse, pero tienen muchos pedidos, entonces cuando sale una obra emergente cono esta, no hay tubo”, expresó.

Vecinos de Huertos Familiares denunciaron que Jumapam atendió el reporte de la fuga, pero no hizo la reparación.

Núñez Martínez aseguró que ahora que ya llegó la tubería dio la instrucción de que la constructora encargada de la obra trabaje las 24 horas en la reposición de las 160 metros dañados, iniciando en el Libramiento Luis Donaldo Colosio, frente a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

La obra tendrá un costo de 2 millones 300 mil pesos.

Señaló que para evitar futuros desabastos instruyó a comprar 10 tramos de tubería para tener siempre en stock en el almacén.