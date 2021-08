$!En Mazatlán, locatarios del mercado de la Juárez piden prórroga para solicitar certificado de vacunación

Locatarios del mercado municipal “Miguel Hidalgo”, en la Colonia Benito Juárez, piden un plazo de una semana más para solicitar el certificado de vacunación a los consumidores, o bien, hasta que haya una nueva jornada de vacunación en el municipio.

Óscar Tirado Bernal, vicepresidente de la mesa directiva de este centro de abastos, dijo que ellos están de acuerdo en que el Municipio solicite este tipo de medidas preventivas contra el Covid-19, incluso, ellos ya habían propuesto antes que “El Químico”, que todos sus trabajadores estuvieran vacunados, sin embargo, hay quienes aún no cuentan con la cartilla y con ello sus ventas se ven mermadas.

“Sabemos que lo más importante es la salud y vemos buena la medida para incentivar la vacunación, donde ya no estamos más de acuerdo es en la restricción total, sobre todo porque las mismas personas ayer, nos dijeron que no lo tenían por ser recuperados de Covid-19 y otros porque no hay dónde vacunarse”, dijo.