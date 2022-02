$!En Mazatlán, los hermanos Reyes duermen amontonados para mitigar el frío

Y es así como María está sola manteniendo una familia, aún no alcanza la pensión del Gobierno, dado que tiene 63 años. Le estresa ver a sus nietos tratándose de tapar a como pueden los tres con una cobija, pero de momento no hay para más.

“No, fui a ver si me daban, pero me dijeron que no, hasta el otro año a lo mejor... tengo que hacer la lucha para sacar a mis nietos adelante, ahí estamos echándole todas las ganas del mundo”.

“Los chiquillos están amontonados ahí para que no tengan frío, porque cobijas casi no tengo...somos seis, cuatro niños y un muchacho grande y yo, somos seis los que vivimos aquí”.

Para su abuela el 2021 fue un año difícil, no pudo darle obsequios a sus nietos en Navidad ni en Reyes Magos, pero la comida no ha faltado, aunque le es complicado trabajar en ocasiones porque cuando la ven las autoridades del Municipio, dice que le quitan su mercancía.

“Nos fue muy mal, porque no tuve para comprarle regalos a los niños y pues como son mis nietos, los tengo yo a mi cargo, a duras penas salgo yo a trabajar para salir adelante...vendo mazapán para el lado de la playa, pero no me dejan, si me ven los inspectores (de la Oficialía Mayor) me recogen la mercancía, no sigo trabajando, tengo que andar a las escondidas trabajando”, lamenta.