Mientras que el número de contagios de Covid-19 continúa en Mazatlán, las consultas para recuperar la salud mental siguen al alza, una tendencia causada por la pandemia.

Esto fue reportado por el presidente del Colegio de Psiquiatras de Mazatlán y presidente del capítulo Sinaloa de la Asociación Psquiátrica Mexicana, Enrique Escobar Ríos, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre.

El especialista explicó que a estas alturas de la emergencia sanitaria y aún con el regreso de las actividades y el color verde en el Semáforo Epidemiológico, el número de consultas por depresión y trastornos de ansiedad están 100 por ciento arriba de lo normal.

“Depresiones y trastornos de ansiedad es lo que más se ha incrementado, lo vemos en el incremento de la consulta, no nos la acabamos”, aseguró en entrevista para Periódico Noroeste.

“Yo creo que hemos incrementado un 100 por ciento, tenemos el doble de trabajo, el doble de consultas”.

Escobar Ríos dijo que nos encontramos en una “sociedad enferma” desde antes de la aparición del Covid-19, pero la salud mental de la comunidad ha se ha estropeado más con la crisis de la pandemia, por la cuarentena, la información en exceso sobre el tema, la enfermedad y muerte de gente cercana.

“En cuestión de trabajo no ha disminuido, yo no sé si ya mejoró o no mejoró la pandemia, pero el trauma ahí está, y la gente se angustia”, apuntó.