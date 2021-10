En Mazatlán suman 23 muertos en accidentes viales este año

En lo que va del presenta año han muerto 23 personas por accidentes de tránsito en este municipio, de ellas 13 son motociclistas y seis peatones, dijo el coordinador de Educación Vial en Mazatlán, Roberto Jaime Rodríguez.

“Ahorita nosotros llevamos aquí registrados en Mazatlán 23 muertos, 13 motociclistas y seis peatones y ya los demás son pasajeros y automovilistas, pero los que más han fallecido son motociclistas y peatones, son los que más tenemos en el registro que nosotros llevamos”, añadió Jaime Rodríguez en entrevista.

“A comparación de 2020 que fue muy diferente la vida que se vivió porque no hubo mucho tráfico porque la gente estuvo resguardada en su casa por la pandemia del Covid-19, murieron 22 personas en todo el año por accidentes de tránsito, en el 2019 murieron 52 personas”.

Agregó que ojalá ya no siga habiendo situaciones lamentables en los tres meses que faltan del año en curso, donde ha habido disminución en la cifra de muertes por accidentes de tránsito con relación al 2019.

“El motociclista y el peatón son los más vulnerables en la cuestión de los impactos, las caídas, ahorita nosotros estamos recomendándole al motociclista que no nada más use el casco protector, sino que trate de adquirir algún esqueleto de plástico, rodilleras, coderas, guantes, que esté más protegido, aunque no sea obligatorio eso, pero les ayuda a cuidarse mejor en caso de una caída”, continuó el coordinador de Educación Vial en Mazatlán.

“Sin embargo, el motociclista, cada día va en auge el uso de este vehículo (la motocicleta) y pues también el aumento de accidentes por este tipo de conductores”.