MAZATLÁN._ De acuerdo con el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, en octubre próximo concluirá la obra de reconstrucción de la Escuela Primaria “Sixto Osuna”, en Villa Unión, dijo la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava.

”La proyección que hay, de acuerdo al Isife, información que nos ha dado a nosotros es que está contemplado para el mes de octubre la conclusión de la obra”, añadió Domínguez Nava en entrevista la mañana de este martes en la Escuela Secundaria Estatal “Miguel Hidalgo”, durante la campaña “Si te drogas, te dañas”.

”Ya eso de los trabajos técnicos no sé qué tanto se pueden acelerar, el compromiso que hay de Isife es para esas fechas, eso fue lo que nos informaron, esperemos que sí se pueda concretar y lo importante aquí es que les reiteramos a las mamás, a los papás que el compromiso ahí está, ya se concluyó la primera etapa, se está trabajando la segunda etapa y es un compromiso que hizo el Gobernador de darles un edificio nuevo que les de seguridad a sus hijos”.

Fue en abril del 2022 cuando por daños en el techo por décadas de su construcción se decidió ya no usarla y reconstruirla.

Por ello, a partir de mayo de ese mismo año la comunidad escolar toma clases en el edificio de la Mutualista Trejo Rico, en esa misma Sindicatura, pero los padres de familia y personal docente han exigido que se agilicen los trabajos de reconstrucción porque les habían dicho que les entregarían la escuela nueva hasta febrero del 2024.La titular de la Sepyc reiteró que de acuerdo con la información del Isife la obra concluirá en octubre próximo.

”Y ahorita sabemos de las dificultades que se tienen de trabajar en una sede alterna, que no son condiciones adecuadas para una escuela, pero bueno, pues hay que hacer un poquito ahí de sacrificio por la educación de los niños y garantizarles un mejor edificio, porque no había de otra, no podíamos tampoco cancelar las clases para las niñas y los niños”, reiteró.

”Entonces sabemos de los esfuerzos que se están haciendo, pero ya falta menos, ya faltan menos meses para eso, (en octubre de este año)”.