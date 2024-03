MAZATLÁN._ En Semana Santa no hay garantía de que las cosas no se salgan de control en materia de tráfico vial, pero se tratará de mitigar esa situación hasta donde la fuerza policial alcance y se pedirá apoyo de policías de Tránsito de otros municipios, dijo el Alcalde Édgar González Zataráin.

“En Semana Santa no hay garantía de que las cosas no se salgan de control, eso es difícil, no hay elementos que te alcancen para una masa tan grande como es el tema de Semana Santa, se hace el esfuerzo y hemos logrado avanzar bastante, sin embargo, no puedes contener todo, no puede ser así perfecto, quisiéramos, pero es distinto el querer hacer, para qué prometer algo que no se puede cumplir tan fácilmente”, continuó González Zataráin.

“Hay que tratar de mitigar, de contener eso, de ordenar hasta que la fuerza nos alcance y hasta donde se pueda, pero sí hay que ser conscientes de que no es algo tan sencillo”.

A pregunta expresa manifestó que en esta ocasión también se pedirá apoyo de policías de Tránsito de otros municipios.

El pasado lunes el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, reconoció que a dicha corporación se le salió de control la cuestión vial de la Semana de la Troca donde conductores realizaron “quema de llantas” y ocurrió un atropellamiento durante el desfile en la Avenida del Mar que provocó que una persona perdiera la vida.

El Presidente Municipal también dio a conocer que el próximo viernes se definirá lo relativo al Operativo de Seguridad que se implementará en el próximo periodo vacacional se las semanas Santa y de Pascua.

Dio a conocer que los autobuses charter ya ingresan nuevamente al estacionamiento frente al Acuario y se contempla que en Semana Santa también lo hagan en el estacionamiento del Centro de Usos Múltiples, pues lo que se busca es que estas unidades estén lo menos posible en la calle.

“Ese es el compromiso, el propósito, traemos un tema de semáforos, nueve semáforos con dificultades, se están comprando algunas cosas adicionales que se requieren, entonces estamos monitoreando cada paso, cada tema, no lo vamos a soltar hasta que esto quede bien afinadito, pero va bien, en términos generales muy bien (la planeación del Operativo de Seguridad de Semana Santa y Pascua)”, expresó.