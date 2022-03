En Sinaloa, el INE instalará 1,246 casillas para la Revocación de Mandato

Un total de mil 246 casillas instalará el Instituto Nacional Electoral para la Revocación de Mandado el 10 de abril, lo que es una tercera parte de las que se colocan en una jornada electoral normal, expresó el vocal ejecutivo del INE en la entidad, Jorge Luis Ruelas Miranda.Miranda. "En”En el estado son mil 246, es como un tercio de las casillas (de una jornada electoral normal), hay que recordar que el INE planteaba el primer escenario con 162 mil casillas a nivel nacional, pero para eso se requería un número mayor de recursos y vamos a poner las 57 mil (a nivel nacional) para las que nos alcanzó con los recursos que contábamos”, añadió Ruelas Mirada.

También dio a conocer que se instalará una casilla especial en cada Distrito Federal Electoral en Sinaloa para las personas que vayan en tránsito.

“Vamos a poner las mismas casillas que pusimos en agosto más una casilla especial por cada Distrito, en la consulta que hicimos en agosto no había casillas especiales, no podían votar las personas en tránsito porque tenían que ir a su casilla, hoy, no, digo lugares como Mazatlán con visitas de personas de todo el País podrán contar con una casilla especial en cada Distrito con 2 mil papeletas cada una”, reiteró en entrevista.

“La pregunta (que viene en la papeleta) tiene que ver con si estamos de acuerdo o no que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, permanezca en el cargo o se retire por pérdida de confianza y la respuesta es que siga en el cargo o se le revoque el mandato”.

También informó que el INE está haciendo promoción a este proceso y ya tiene más de medio millón de anuncios en radio y televisión y se tienen programados cerca de un millón de anuncios en solo un mes, por lo que es la campaña más grande del Instituto Nacional Electoral y casi a cualquier hora se va a encontrar un anuncio invitando a participar en la revocación de mandado.

El horario del 10 de abril será el mismo que una jornada electoral, de 8:00 a 18:00 horas y también la excepción de que si hubiera personas en la fila se les permitirá votar, expresó Ruelas Miranda.

También dio a conocer que las personas que ya fueron capacitadas como funcionarios de casilla van a participar en un simulacro para practicar lo aprendido sobre qué hacer en la jornada de revocación de mandato.

Ese día el ciudadano que decida participar acudirá a la casilla, debe llevar cubrebocas todavía y se le va a pedir que muestre su credencial de elector, la cual no la va a tomar el funcionario de casilla, y una vez que se verifiquen sus datos sin tomar el documento se le va a marcar la credencial y buscar en la Lista Nominal para marcar también ahí que ya participó.

“Le vamos a entregar su papeleta sin contacto físico con el funcionariado de mesa directiva de casilla, va a pasar al cancel y en secreto va optar porque siga el Presidente o porque se le termine su mandato”, precisó.

RECIBE TRES QUEJAS POR ESPECTACULARES DE AMLO

También informó que hasta la semana pasada en el estado de Sinaloa el INE recibió tres quejas, unas tenían que ver con espectaculares, las cuales se mandaron a la Ciudad de México para que se integraran con una queja general que había en la capital del País y se va a resolver allá.

“El INE central notificó a las empresas que tienen esos espectaculares, porque nosotros tenemos un padrón de empresas registradas, entonces al detectar que esos espectaculares correspondían a las empresas registradas con nosotros se les notificó, se les pidió que presentaran el contrato, en caso de que fueran personas físicas amparadas por el Artículo 35 de la Ley, porque la ley dice que las personas pueden dar a conocer su posicionamiento por cualquier medio a su alcance, excepto contratar tiempo en radio y televisión”.

Entonces si estaban amparadas por dicho artículo se van a dejar los espectaculares y si no la misma empresa tiene la obligación de bajarlos, reiteró el vocal ejecutivo del INE en Sinaloa.

También informó que hasta la semana anterior no se había presentado ninguna queja en contra de servidores públicos por promover en eventos públicos el proceso de revocación de mandato a favor del Presidente de la República.

El pasado fin de semana la presidenta del Partido Acción Nacional en Sinaloa, Roxana Rubio, informó que dicho instituto político presentó dos denuncias, una por colocación de espectaculares y otra por promoción al voto en este proceso de Revocación de Mandato porque se están usando brigadistas y que la Cuarta Transformación está pagando con los impuestos de los ciudadanos, las cuales el INE les está dando seguimiento.