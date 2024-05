MAZATLÁN._ A dos semanas de la jornada electoral del 2 de junio, Roxana Rubio Valdez, presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en Sinaloa, declaró que se encuentran listos.

Pese a no contar con la estructura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) o del Partido Sinaloense (PAS), presumió que lograron registrar 98 por ciento de los Representantes de Casilla en Mazatlán y a nivel Estatal 84 por ciento, mientras que tanto en el puerto cómo en el Estado cuentan con el 100 por ciento de Representantes Generales.

“Mañana se cierra la plataforma ante el instituto, tenemos 24 horas todavía para meter 24, más o menos, Representantes de Casillas que nos faltan aquí, voy a tener dos por casilla, es lo que me permiten tener pero por ejemplo en otras partes voy a tener uno”, precisó la presidenta del PAN en Sinaloa.

“Yo aquí estoy cubriendo el 100 por ciento porque a mí me toca siglar y no me quiero confiar en nadie. Mazatlán tiene 19 Representantes Generales y tiene 800 Representantes de Casilla, de los cuales tenemos 782 hasta este momento, mañana se acompletan los demás. A nivel Estado son 5 mil 175 y tengo 4 mil 482, un 87 por ciento a nivel Estado”, detalló.

Hay mucha gente motivada y que confía en el proyecto de nación de Xóchitl Gálvez Ruiz, expresó, y el apoyo del PAN nacional logró poner al partido en segundo lugar, de los cuatro partidos que conforman la coalición, en cuanto al número de representantes en los comicios.

Rubio Valdez hizo un llamado a los mazatlecos para otorgar el voto de confianza a la coalición ‘Fuerza y Corazón X Sinaloa’, especialmente al candidato a la Alcaldía, Guillermo Romero Rodríguez.

“Hago un llamado aquí en Mazatlán, Morena los ha tratado mal, Morena no ha hecho las cosas bien, ya van dos veces que gobierna, dennos el voto de confianza”, pidió la dirigente del PAN.

El PAN ha tenido una campaña tranquila

La presidenta del PAN en Sinaloa, Roxana Rubio Valdez, señaló que desde el arranque de las campañas, los candidatos del partido blanquiazul no han sido víctimas de violencia y afortunadamente ha predominado la paz y la tranquilidad.

“En el caso de Mazatlán, la verdad, gracias a Dios, nunca nos han molestado. A los panistas nos han dejado ser, a todos con libertad y con civilidad. Si hay campañas negras, pero es normal, estamos en un juego entonces cada quien está jugando en su cancha”, manifestó.

“En todo el estado a nosotros no nos han molestado absolutamente para nada, y pues eso está bien, aunque es obligación del Estado que haya paz y tranquilidad en estas elecciones, pero la verdad hasta ahorita gracias a Dios todo ha concurrido en paz, tranquilidad y cada quien por su línea y espero que así sea hasta el 2 de junio”, dijo.