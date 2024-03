MAZATLÁN._ En Sinaloa hay condiciones para un proceso electoral en paz, de un proceso electoral que sea un ejercicio de civismo y no pedirán ninguna medida especial de seguridad porque las condiciones están en paz, afirmó Enrique Inzunza Cázarez, la tarde de este domingo 3 de marzo, en la plazuela Miguel Hidalgo, en la Colonia Benito Juárez.

Esta declaración se da en el contexto de los candidatos políticos asesinados en varios estados del País.

Inzunza Cázarez, junto a Imelda Castro Castro, candidatos al Senado por Morena, realizaron un mitin como inicio de su campaña en Mazatlán.

“Sinaloa está en el lugar 27 de la tasa nacional de delitos, en Sinaloa hay condiciones para un proceso electoral en paz, de un proceso electoral que sea un ejercicio de civismo, nosotros mismos llamamos a este ejercicio que estamos haciendo no una campaña sino una travesía de civismo republicano, en Sinaloa nosotros no pediremos, no estamos solicitando, no los solicitaremos, no lo creemos necesario ninguna medida especial, porque las condiciones están en paz y hay todas las garantías para que los y las candidatas hagamos una campaña de propuestas”, recalcó.

Durante entrevista con Noroeste y otros medios de comunicación, el candidato saludaba a militantes, simpatizantes y funcionarios municipales y estatales, entre ellos el Alcalde Édgar González Zataráin y Estrella Palacios Domínguez, candidata de Morena a la alcaldía de Mazatlán.

“En el caso de Morena será de propuestas, dialogando con el pueblo, recogiendo su sentir, su parecer, estamos construyendo, escuchando a la gente en la agenda de Morena, y nosotros la seguridad la vemos con un sentido de mucha seriedad, no la usamos para politiquería”.