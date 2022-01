En temas de salud, las encuestas no tienen validez, dice Cuén sobre consulta del Carnaval de Mazatlán

En temas de salud las encuestas no tienen validez vinculatoria para tomar decisiones, afirmó Héctor Melesio Cuén Ojeda, Secretario de Salud del Gobierno del Estado.

De visita en Mazatlán, el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, dijo que el Gobierno mazatleco puede hacer su encuesta, pero para las autoridades de salud no tendrá ningún efecto vinculatorio, dado que la decisión de hacer o no el Carnaval será 100 por ciento científica, dependiendo del nivel de contagios en la entidad y en Mazatlán.



- Maestro, en temas de salud, ¿valen la pena las encuestas?

- Claro que no, aquí se aplica el conocimiento científico, eso es lo que se aplica, no podemos votar si el Ómicron es más contagioso o menos contagioso, eso lo dice el conocimiento científico, aquí para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, si quieren cuantificar cosas, realizando consultas, bueno, que se haga la consulta, no pasa nada.



- ¿Como tal, no tendría un efecto vinculatorio esta consulta?

- Es que cuando hablas de vinculatorio es obligación.



- Y no, ¿verdad?

- Claro que no.



Cuén Ojeda hizo énfasis en que no busca conflicto con Luis Guillermo Benítez Torres, Alcalde de Mazatlán, quien dijo que el próximo domingo se realizaría la consulta para llevar a cabo el Carnaval, el titular de la Secretaría de Salud, recalcó que todo se hace en pro de la salud de los sinaloenses.

“Nosotros no estamos jugando a las vencidas contra nadie, nosotros lo que estamos haciendo es salvaguardar la salud de los sinaloenses, y esto lo hacemos aplicando el conocimiento científico, no estamos jugando a las comiditas en este momento”,indicó.

El fundador del Partido Sinaloense dijo que el quiere que se haga el Carnaval, y que el que las autoridades del Municipio sigan trabajando en él, es lo correcto, pero hizo énfasis en que todo dependerá de los contagios en la entidad.

“Lo que están haciendo los funcionarios respecto al Carnaval, es lo correcto, porque ellos quieren que se haga, ellos pretenden organizar un evento que es muy importante para la economía mazatleca y eso desde mi punto de vista es lo correcto, pero se tiene que entender que estamos en época de pandemia, una época extraordinaria, una emergencia sanitaria en este momento”, manifestó.

“Se dice que yo no quiero que se haga el Carnaval, miente quien lo diga, y eso es una situación que no es, no se puede informar mal a la gente, nosotros trabajamos de manera profesional, somos trabajadores del área de la salud, conocemos lo que es el seguimiento epidemiológico, conocemos lo que es una pandemia”, subrayó.

“Yo quisiera que el Carnaval se llevara a cabo el 24 de febrero, yo lo deseo de todo corazón, pero lógicamente que ahora somos autoridad, y nadie con dos dedos de frente puede poner en riesgo su vida”, profundizó.