En todo el mundo hay delincuencia, justifica ‘El Químico’ tras el asesinato de taxista

MAZATLÁN._ Tras el asesinato de un taxista la noche del lunes presuntamente tras una discusión en el Fraccionamiento Playa Sur, fue reforzada la seguridad en esa zona y afortunadamente hay un detenido como probable responsable de esos hechos, manifestaron el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Simón Malpica Hernández.

”Sí (se reforzará la seguridad), bueno, afortunadamente hay un presunto responsable (detenido) y eso es positivo, pues un asalto y a lo mejor lo mató durante el asalto porque se ha de haber resistido el chofer, ahorita están en las investigaciones, tengamos un poquito de paciencia para saber realmente qué pasó”, expresó Benítez Torres en entrevista la mañana de este martes.

Ante personal de medios de comunicación agregó que el reconocimiento que recibió el lunes Mazatlán como Destino garante de la paz, los Derechos Humanos y la Inclusión de manos de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, no significa que en este municipio no haya delincuencia, pues en todo mundo hay delincuencia.

”Aquí el Premio de la Paz no significa que no haya delincuencia, en todo mundo hay delincuencia, significa que se dio un caso que no es todos los días, pero afortunadamente traen al presunto responsable y se va hacer justicia, no quisiéramos que sucediera eso”, continuó el Presidente Municipal.

”...No es fácil cambiar la ciudad de un día para otro, es una lucha constante, constante, esto del taxista pues nos pega, me duele por el taxista, por sus hijos si los tenía, pero es un caso fortuito, afortunadamente tenemos al presunto responsable y bueno, se le van a fincar las responsabilidades que se tengan que fincar”.