La candidata a Diputada del PRI, PAN y PRD estuvo este miércoles en un crucero, recorriendo una colonia, atendiendo una llamada de algún medio de comunicación interesado en dar a conocer las propuestas que reflejan el sentir del sur de Sinaloa.

”Ahorita con esta pandemia hay muchísima necesidad de que los servicios médicos sean mejorados en cuanto a medicamento, en cuanto a equipamiento y también en recurso humano, que se completen las clínicas que están en el sur del estado, porque no hay médicos, no hay enfermeras, no están los servicios completos en las clínicas.

“Otra de las cosas que ha golpeado bastante es la economía, está muy golpeada, y no solo está golpeada en Mazatlán, está golpeada en todo el Estado y en todo México, vamos hacia el rescate y mejora de la economía”.