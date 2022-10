$!Entrega Alcalde maquinaria por cerca de $13.2 millones para mejorar las vialidades de Mazatlán

El Alcalde dijo que con esta maquinaria se va iniciar ya el bacheo de las vialidades del puerto, ya no se va esperar a que concluya la actual temporada de lluvias, pues lo más fuerte de la presente temporada de precipitaciones pluviales ya pasó.

Recordó que en este 2022 en toda la historia de lo que se mide el volumen de agua de lluvia que cae en la ciudad ha sido el año que más agua se ha tenido en Mazatlán y eso ha provocado el deterioro de muchas calles y avenidas.

”Los mazatlecos, incluyéndome a mí, nos desesperamos por como se ponen las calles, de tal manera que tomamos la decisión de esperar a que el ciclo de lluvias terminara, porque ir a bachear y que siga lloviendo es que se vuelvan a destapar los baches y es tirar el dinero que es del pueblo a la basura y bueno, la gente molesta, lo entiendo y lo respeto”, continuó el Alcalde.

”Pero créanme que lo hago de la mejor intención del mundo y todas las decisiones pensando siempre en el bienestar de todos y que el Ayuntamiento tenga, con lo que recibe de recursos, la cantidad de dinero suficiente para tener a Mazatlán cada día en mejor estado, que los mazatlecos vivan con mejor calidad de vida y que los turistas disfruten cada día más de esta ciudad”.

Ya en entrevista Benítez Torres precisó que el bacheo de calles y avenidas iniciará ya pues, aunque aún no termina la temporada de lluvias ya no va ser igual.

”Pues mira ya no va ser igual por los tiempos y ya decidimos empezar, no podemos esperar hasta noviembre, por eso es que diario salgo todos los días a supervisar los trabajos, me mandan una relación de todas las brigadas de Obras Públicas, de Parques y Jardines, de Recolección de Basura y pues no es que les ponga cola, pero me voy a supervisar el trabajo que están haciendo, a platicar con ellos, a pedirle la gran responsabilidad que tenemos y que queremos temer a Mazatlán muy bonito cada día”, reiteró el Presidente Municipal.