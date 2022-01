$!Entrega Ayuntamiento de Mazatlán 6 nuevas obras con una inversión de $6.9 millones

En estas mismas calles, también se realizaron obras pluviales, de ahí la contabilización de seis obras, a pesar de que en realidad solo se pavimentaron tres vialidades.

Luis Guillermo Benítez Torres, Alcalde de Mazatlán, sostuvo que su Gobierno es de los pocos en el País que están haciendo obra pública de manera frecuente, por lo que subrayó el trabajo hecho por su administración.

“No hay gobierno, no digo en Sinaloa, en el país, que siga inaugurando obras frecuentemente; pueden verlo por todos lados, yo no he visto ningún presidente municipal en Sinaloa que inaugure alguna obra en este nuevo trienio que iniciamos”, indicó.