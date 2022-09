Entrega Gobierno de Mazatlán 35 minisplit y botes de pintura por alrededor de $300 mil

MAZATLÁN._ Un total de 35 minisplit y botes de pintura con un valor cercano a los 300 mil pesos entregó la mañana de este viernes el Gobierno Municipal a 16 escuelas de esta ciudad.

”Estos temas para mí son trascendentales, yo vengo de familia que toda la vida se dedicó a la educación, mi madre, mi padre que en paz descanse formó una escuela, la Academia Comercial Sinaloense, que ya tiene 80 años y todos mis familiares trabajaron en ese centro educativo menos el Químico”, dijo el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres en su mensaje en el evento de entrega de dichos apoyos realizado la mañana del viernes en el patio central del Palacio Municipal.

”El Químico se fue a estudiar para esta profesión que aún la desempeño y que acabo de cumplir 50 años con mi laboratorio y sigo ejerciendo, este trabajo que hago aquí es jobi, porque donde gano es allá, es una empresa consolidada que me ha dado muchas satisfacciones y cuando escucho las necesidades que tienen (las escuelas) me duele en el alma porque sé lo que significa para nuestros niños, niñas, estudiantes, jóvenes el estar sin las herramientas necesarias”.

Agregó que representan un valor increíble dentro de la educación, pero si no tienen las herramientas es difícil llevar a cabo la tarea, la encomienda que tienen.

”Hemos buscado la forma de que el presupuesto siempre ponemos y ayudemos a quienes más lo necesitan en la educación, en las escuelas, no tenemos para todas, pero cada día destinamos mayores recursos para la educación, sí les queda claro que no es competencia del Municipio, es competencia Federal, competencia Estatal y no lo disculpo, pero la pandemia ocasionó estragos increíbles, le hecho de duraran tanto tiempo cerradas las escuelas ha traído como consecuencia ésto y la única manera de sacarlo adelante es haciendo equipo sociedad, Gobierno y todos por sacar adelante estos temas”.

Se comprometió a seguir apoyando e implementar el presupuesto para la educación el próximo año de parte del Ayuntamiento de Mazatlán, reiteró, entre otros puntos.

El director de Bienestar y Desarrollo Social, Tonatiu Guerra Martínez, precisó que se entregaron 35 aparatos de aire acondicionado y botes de pintura.

”Son 35 aires, son como 300 mil pesos porque traemos peso a peso, los padres de familia ponen una parte y nosotros ponemos el 50 por ciento, vamos a seguir apoyando a las escuelas porque aparte tenemos unas electrificaciones y otras obras”, continuó Guerra Martínez.

Correspondió al maestro Esteban Jiménez dar el mensaje de agradecimiento a nombre de los planteles beneficiados.