Cuatro paquetes de pañales, toallitas húmedas y algunos suplementos alimenticios tipo Ensure que fueron donados por algunos lectores, fueron entregados por Noroeste a Don Víctor, abuelo de Mauro, quien se tuvo que hacer cargo de sus cuidados y ya no pudo salir a trabajar desde hace poco más de un año, después del fallecimiento de Carmen, su esposa.

“Muchas gracias a todos, ahorita no quiero cargar mucho la mano, ahorita quisiera que me ayudaran porque ahí viene el recibo del agua y de la luz, ahorita ya me estoy haciendo pedazos a ver de dónde saco, lo que necesito mas es eso”, expresó Don Víctor.

Dijo que él no pide dinero, pero dada su situación de cuidador de Mauro de tiempo completo, que no le permite salir a trabajar, en esta ocasión solicitó a los lectores apoyo para cubrir el pago de los recibos de servicios como el agua y la luz, ya que de momento el no cuenta con el recurso.

Mauro Lizárraga Valladolid es un joven de 19 años que nació con problemas psicomotores y que, desde que llegó al mundo, sus abuelos Carmen y Víctor Hugo se hicieron cargo de él y hasta el día de hoy su condición ha sido una lucha constante por mejorar su calidad de vida.