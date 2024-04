MAZATLÁN._ Es decisión de los organizadores de la Semana Internacional de la Moto no realizar desfile como cada año en el paseo costero, se están afinando los últimos detalles del operativo de seguridad para este evento y no se va permitir que se violente la ley manifestó el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

“De hecho lo del desfile, por lo que tengo conocimiento fue una cuestión de ellos, no es una cuestión ni del Alcalde ni de nosotros”, añadió Barrón Valdez en entrevista.

“La disposición está, el operativo nosotros lo tenemos ya, lo estamos trabajando, estamos afinando los últimos detalles para hacerlo como se ha hecho históricamente, lo que sí no vamos a permitir es que se violente la ley, tenemos que ser conscientes, son tiempos difíciles en todas las cuestiones electorales, pero vamos a estar muy pendientes para evitar primero que nada los decesos y segundo las infracciones al Bando de Policía y también al Reglamento de Tránsito”.

Reiteró que al parecer es decisión de los organizadores no realizar el desfile de la Semana de la Moto, que en esta ocasión se llevará a cabo del 2 al 4 de mayo.

“A mí no me ha llegado ninguna información de que se vaya a cancelar o no, son cuestiones, ellos también se quieren organizar, es que ellos al final son los que salen perdiendo porque es un evento que es de ellos, que ellos organizan, que es familiar y muchas veces por una o dos personas que alteran el orden se va perdiendo todo ese sentido, el fondo de esa festividad”, añadió.

Recordó que el año pasado en la Semana de la Moto, que se realizó en la Semana de Pascua, se obtuvo saldo blanco durante el Operativo de Seguridad, se trabajó de manera coordinada y afortunadamente se evitaron decesos en lo que es el área del operativo y se espera replicar lo mismo en esta ocasión.

Con dicho operativos se buscan prevenir accidentes y hechos que lamentar, que los conductores no hagan acrobacias que pongan en riesgo a los conductores y sus acompañantes o a terceras persona, además para verificar que utilicen cascos de seguridad, se dio a conocer.

En años anteriores el desfile de la Semana de la Moto se realiza el sábado, cerca de las 17:00 horas, por toda la Avenida del Mar y los paseos Claussen y Olas Altas, es decir, desde la avenida Rafael Buelna hasta el Escudo de Sinaloa.