$!Es difícil que la mujer indígena cumpla sus metas ajenas a las imposiciones culturales: panelistas

“¿Por qué no podemos desarrollar nuestros sueños en el pueblo? Porque no tenemos las mismas oportunidades, aparte de ser mujer, tenemos que cumplir con un rol y si tenemos diferentes sueños, ¿y qué pasa si yo no quiero ser trabajadora de maquilas? ¿qué pasa si yo no quiero trabajar en el campo? ¿qué pasa si quiero ser científica? No lo puedo desarrollar en mi pueblo, me están limitando, hay una universidad, pero solo hay dos carreras, ¿qué pasa si yo no quiero ser ingeniero industrial?”, cuestionó.

La sonorense criticó que no haya apoyos dentro de sus comunidades para apoyarlas en su desarrollo profesional, y que aunado a eso, se enfrentan a las propios dichos de los pobladores, quienes las cuestionan por haberse ido de su comunidad.

“No hay apoyos para eso, tenemos que salir del pueblo, no porque queramos, yo amo mi pueblo, amo mi tierra, me encanta vivir ahí, pero ya no puedo estar ahí porque mis hijas tienen otros sueños, yo tengo otros sueños, yo soy artista, porque yo quiero vivir del arte, y en el pueblo desafortunadamente no hay opciones”, lamentó.

Por su parte, Ofelia López Mejía, de Oaxaca, sostuvo que han habido avances en materia de reconocer los derechos de la mujer indígena, pero eso a sido sobre todo, porque hay un marco legal y jurídico que así lo ampara.

“¿Por qué vemos que en Sinaloa se está haciendo mucho más visible la población indígena? Resulta que todo este movimiento, o que estas ventajas que hemos estado teniendo como población indígenas, se dan porque existe un ordenamiento jurídico”, explicó.

“Hay una Constitución donde establece y reconoce los derechos de la población indígena, y creo que eso es muy importante dejarles el mensaje, que ustedes como sociedad, conozcan que la población indígena somos sujetos también de derechos, somos personas y somos un colectivo, donde la Constitución nos está reconociendo jurídicamente”, añadió.