“Es el momento de que empecemos a pensar en infraestructura verde, restaurar y conservar suelo y vegetación, que es lo único capaz de transformar lluvia en ríos y acuíferos, que es lo que necesitamos. No vamos a resolver el problema de la sequía solo con más pozos ni tuberías”, explicó Sandra Guido, directora ejecutiva de Conselva.

Mientras que el 22 de marzo será la final del concurso infantil de video “Voceros del Agua”, organizado también en colaboración con la junta municipal, CICMA y Hoteles Pueblo Bonito.

A su vez, a lo largo del mes la organización estará abordando la problemático en el sector turismo e industria a través de charlas de sensibilización con Club Rotario El Rosario, DUES Textil, Codesin, Hotel Viaggio, Hoteles Pueblo Bonito y Café El Marino.

Estos eventos llegan en el contexto de la sequía en Sinaloa, en un momento en que el que el almacenamiento de las presas del Estado se encuentra en solo 18.6 por ciento, por lo que la organización reiteró su llamado a detonar una conversación en torno al tema, implementar acciones de cuidado del agua y exigir al gobierno que tome acciones para incrementar la captación de agua en las cuencas.

“Es el momento de que empecemos a pensar en infraestructura verde, restaurar y conservar suelo y vegetación, que es lo único capaz de transformar lluvia en ríos y acuíferos, que es lo que necesitamos. No vamos a resolver el problema de la sequía solo con más pozos ni tuberías”, explicó Sandra Guido, directora ejecutiva de Conselva.

A la rueda de prensa asistió también Tobías Lozano Solorza y Ángel Solorza Valdez, miembros del comité ejecutivo de Refrescos El Manantial, empresa que apoya las actividades de restauración, conservación y manejo sustentable de la organización; así como la Lic. Mariela Mercado, directora del Centro de Innovación Cultural.

Otras empresas y colectivos que participan en las actividades del mes son Grupo Modelo, Alimentos Kay, Rico’s Café, Agencia Alcance Sinaloa, Círculo de Dibujo, Arte Sandú Optical Prints, Sirenas Negras, Museo de Arte Mazatlán, Colectivo de Teatro Mazatlán Massam, CEMAZ, Altavoz Radio, Anglo Moderno con su grupo I am the change, Secundaria Federal No. 2 Leyes de Reforma y CETMAR.