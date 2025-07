Es extorsión uno de los tres principales delitos que sufren los empresarios a nivel nacional: Coparmex Mazatlán

MAZATLÁN._ La extorsión es uno de los tres principales delitos que a nivel nacional sufren los empresarios y Sinaloa no es la excepción, el otro y que es el número uno es el robo de mercancías en zonas urbanas y en las carreteras del país, dijo la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mazatlán, Yudith Verónica Estrada Osuna.

“En Coparmex a nivel nacional se hace una investigación respecto por ejemplo a cuáles son las afectaciones más importantes que tienen los empresarios por cuestiones de delincuencia y sí la extorsión sale dentro de los tres primeros incidentes que viven más los empresarios y en Sinaloa no somos la excepción a eso”, añadió Estrada Osuna.

“No lo tengo específico como ciudad, como Mazatlán, se hace a nivel estado y sí salimos ahí también con ese indicador nosotros”.

Precisó que a nivel nacional de los tres delitos que más padecen los empresarios uno de ellos es la extorsión, el otro es el robo de mercancías, que es el principal.

“El robo de mercancías es uno de los que también se ha tenido como el número uno, es del que más se quejan los socios de Coparmex, es en trayecto, dentro de ciudad o en carreteras federales, principalmente (robo de tráileres o camiones con mercancía) principalmente es de lo que se quejan los empresarios”, añadió la dirigente empresarial, pero dijo no traer a la mano cuál es el otro de los tres principales delitos que a nivel nacional padecen los empresarios.

También lamentó la crisis de violencia que se vive en Sinaloa y Mazatlán no es la excepción.

“Lamentable que estemos pasando por situaciones tan complicadas en nuestro estado, quisiéramos que eso se parara, pero sabemos que es una situación complicada y que va tomar un tiempo, de ahí que nos estemos, por ejemplo, asomándonos a este tipo de peticiones, de traer tejido social, de ahí también que por ejemplo nosotros desde Coparmex hemos estado haciendo siempre una petición respecto a que se mantenga la Policía civil, que se le invierta más en capacitarlos, entrenarlos, en darles las herramientas a ellos también para fortalecer a nuestra Policía también”, continuó.

Además, expresó que apenas va iniciando el segundo semestre del año con el ciclo de vacaciones de verano y se está esperando mayor afluencia de turistas y obviamente una mayor derrama económica para la ciudad.

Dio a conocer que en la reunión que sostuvo este lunes con la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez no se vio ningún tema relacionado con la seguridad pública, ese tema se trató en la reunión pasada con el Gobernador del estado pidiéndole que se sigan manteniendo los operativos de seguridad para garantizar a los mazatlecos y a los turistas que tengan unas vacaciones positivas en esta ciudad.

Estrada Osuna expresó que en Mazatlán no tiene una estadística como tal de pérdida de empleos, pero sí sabe que en el estado se está teniendo una afectación, sobre todo en Culiacán.

“Yo en Mazatlán no tengo una estadística como tal, sé que sí estamos teniendo como estado una afectación, sobre todo en la ciudad de Culiacán es en donde se ha dado el cierre de más comercios, aquí no tengo el dato como tal que tengamos una disminución, quiero pensar que sí debe de haber alguna afectación porque obviamente al tener una disminución de la actividad económica pues eso también implica que muchas empresas como hoteles, como restaurantes no contraten personal adicional”, reiteró.

“Por la actividad tan preponderante que tenemos en Sinaloa que depende del turismo sí, definitivamente serían en esas (en el sector de servicios y turismo), yo sé que en Culiacán también se han cerrado muchos restaurantes, se han cerrado algunos comercios también en esa ciudad, entonces yo creo que ahí sí es un poquito más en general”.