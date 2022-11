Es fundamental identificar el origen de los problemas ambientales porque esa es la única vía para resolverlos: Bojórquez Saucedo

MAZATLÁN._ Es fundamental que las niñas, los niños y jóvenes empiecen ya a identificar el origen de los problemas ambientales porque esa es la única vía para resolverlos, enfatizó el doctor Joel Bojórquez Saucedo, Secretario Académico de la Facultad de Ciencias del Mar de Universidad Autónoma de Sinaloa, en Mazatlán.

Al participar en la Mesa de Deliberación que se realizó este miércoles en el Distrito 06 Electoral para dar a conocer los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 y acordar acciones para dar respuesta a esos planteamientos, agregó que identifica dos grupos de problemas, el primero de ellos es el que tiene que ver con los efectos de la problemática ambiental y que son la contaminación, la basura y el agua contaminada.

”Y otro tipo de problema que tiene que ver con la problemática ambiental y ahí está una parte importante de la problemática ambiental, creo que eso es fundamental: que los niños y los jóvenes empiecen ya a identificar el origen del problema porque esa es la única vía para resolverlos, atacando los efectos nunca vamos a resolver la problemática ambiental”, subrayó Bojórquez Saucedo, quien es Biólogo Pesquero y con Maestría en Educación Ambiental por la Universidad Pedagógica Nacional.

”El problema ambiental es tan grave, tan extenso que no lo vamos a resolver con una escoba, no lo vamos a resolver haciendo campañas de limpieza, lo tenemos que identificar, obviamente son problemas que tenemos que atender, pero que no nos van a resolver, tenemos que identificar el origen para resolverlos y aquí se están identificando algunos de esos problemas”.

En su participación ante integrantes del Distrito 06 Electoral, expertos, menores y adolescentes e invitados, añadió que dentro de los efectos están todos los que tienen que ver con contaminación y hay una preocupación en la participación de los jóvenes y niños que tiene que ver con el patrimonio natural y que son la playa, ríos, esteros, agua.

”Hay una cosa más, identifican la participación ciudadana como vía de solución y eso también es fundamental que lo estemos rescatando nosotros”, reiteró el Doctor el Ciencias Sociales.

También felicitó a la niña Cheilsi Tiznado por identificar el equilibrio que debe haber entre la naturaleza y el desarrollo urbano, pues hoy Mazatlán viene un boom inmobiliario que está arrasando con el patrimonio natural y con la cultura del mazatleco.

”Oceana dice que hay 100 empresas a nivel mundial que generan casi el 70 por ciento de la contaminación, qué tan difícil sería para nosotros regular, como dice Matías (Óscar Matías López. menor de Jardín de Niños que expuso sus propuestas en la Mesa de Deliberación) a las fábricas, son 100 empresas solamente, pero son empresas que tienen el poder económico que muchos países de África, Asia o América Latina no tienen”.

No es un asunto menor decir 100 empresas, continuó, entre ellas una empresa refresquera que genera la mayor cantidad de basura en el mundo, Coca Cola, pues hace 20 años salían los camiones llenos de refrescos y regresaban llenos de envases de vidrios vacías y ahora salen llenos de refrescos en botellas de plástico y regresan vacíos.

”Nos venden el envase y nos endilgan la responsabilidad de hacer buen uso de él, y ellos se deslindan completamente de eso”, reiteró el doctor.

También dijo que el otro gran contaminados es Amazon, que es el mayor productor de plásticos en el mundo.