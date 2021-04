$!Es indignante trato a adultos mayores que esperan ser vacunados contra el Covid-19: Concaam

“Es importante pronunciarnos respecto a la indignante manera en que se está proporcionando o como se les está vacunando para esto de lo del Covid, vemos lamentablemente unas colas muy largas en todos y cada uno de los lugares en que se está suministrando la vacuna a las personas y cómo están empezando con las personas catalogadas como adultos mayores que son personas que vemos que están a la fila de las banquetas, les está pegando el rayo del sol, las distancias no se están llevando a cabo unas de otras”, dijo Serna Valdés.

“Vemos una fila cerca del Acuario por largas cuadras que está haciendo la misma, un desorden completo, gente lamenta la situación de estas personas, pues ya con capacidades especiales, en sillas de ruedas, con su bordón, de la manera en que se ven cansadas por el estado de la edad y la salud que los contemplan y nos indigna mucho que esté pasando esto en esta forma tan mala de suministrar la vacunación que el pueblo lo necesita”.

Reiteró que con ello se infringe el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que lo es el derecho a la salud y asistencia médica digna y adecuada de todas las personas, así como el artículo 4 Constitucional que contempla el derecho a la salud y los servicios de salud y que dice que los servicios deberán ser garantistas a la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de la salud para la atención integral y gratuita de las personas.

“Lamentablemente esto aquí en la zona y en Sinaloa no se está viendo, se está dejando mucho qué desear porque tuvieron mucho tiempo para haberse preparado las autoridades de salud para suministrar esta vacuna, incluso hubo registros por internet y todo eso y las formalidades, ni siquiera tuvieron la atención para hacer citas para que las personas estuvieran llegando”, continuó el dirigente estatal de abogados.

“Aquí una persona pierde todo el día en estas largas filas y más porque vanos a ver consecuencias de estas largas filas con lo que es la pandemia, no se están respetando los protocolos y aparte de eso es muy indignante, el derecho a la dignidad de todo mexicano, parece que en nuestro país no lo hay y por qué, porque solamente hay un monopolio en la suministración, la gente es cierto lo necesita, pero no se vale que se trate así al pueblo”.

Recalcó que todo funcionario público debe ser un siervo de la nación y aquí no se ve que esté sucediendo eso, los funcionarios que la están suministrando se están levantando tarde, tienen a la gente desde la madrugada haciendo filas y hasta las 10:00 de la mañana van a empezar a aplicar las vacunas, no se vale que se trate así a las personas, se infringe el derecho a la dignidad contemplado en el artículo primero Constitucional.

Por ello pidió a las autoridades responsables que realicen el procedimiento de vacunación en mejores condiciones para los adultos mayores.

“La intención y la demanda es que inmediatamente se tomen cartas en el asunto por las autoridades que están al frente de ésto y que eviten esta situación y que organicen, bien pueden anotar a las personas y decirles a tales horas que se vengan, que se vayan presentando, por qué no mejor salir y tomarle el nombre a las personas y darles una ficha distribuida con tiempo y no tener esas sifas tan largas de espera”, reiteró el delegado de la Concaam en Sinaloa.