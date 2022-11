$!Es necesario depuración de policías de Mazatlán que no cumplen, que no tienen certificación policial única: Del Rincón

MAZATLÁN._ Es necesario realizar una depuración de policías en Mazatlán, que no cumplen, que no tienen la certificación única policial, ya sea por control y confianza, informó el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa, Ricardo Jenny del Rincón.

“Se tiene que hacer una depuración de elementos aquí en la Policía de Tránsito y Municipal de Mazatlán, que no cumplen, que no tienen la certificación única policial, ya sea por control y confianza, o porque no tienen competencias básicas o puede ser un tema de salud”, precisó.