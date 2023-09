“Este Gobierno se ha quedado corto en la defensa y protección de periodistas, el dato es inocultable, la cantidad de periodistas asesinados es sorprendentemente grande, pero sobre todo la impunidad, es decir, en este País puedes matar a un periodista básicamente porque no pasa nada”, continuó el también ex director de medios como Excelsior y W Radio.

“Si no investigar quiénes atentan pues eso abre la puerta para que haya más y lo que hemos visto claramente es que en los últimos quizá 10 años el aumento a los ataques de periodistas se ha vuelto una constante y la impunidad también”, añadió Daniel Moreno.

“Pretende cumplir los básicos de rendición de cuentas, por eso decía yo hace rato que no los levantamos viendo a ver cómo jod... al prójimo, sino que lo hacemos pensando en cómo podemos darle un servicio a los lectores, si eso se entendiera, ojalá el poder entendiera que si nosotros publicamos una nota sobre algo mal hecho debería de ser una herramienta para que ellos lo corrijan, no lo hacemos para afectarlos, lo hacemos para que se haga bien”, reiteró.

Aunque dijo tener muy pocas ilusiones de que en el actual Gobierno federal haya un cambio en este sentido, sin duda sí tendría que haber un cambio, la clase política tiene que entender cuál es la utilidad del periodismo y entender que lo que hacen los periodistas no es dinamitar su trabajo, sino que pretende informar y darle un servicio a los lectores.

“Si el Presidente ataca a los periodistas y a los medios, los gobernadores y los alcaldes están reproduciendo este mismo fenómeno, entonces el costo está siendo que en las mañaneras, pero no sólo ahí, sino en cada uno de los estados crece el acoso a los periodistas, la crítica al periodismo independiente, los castigos”.

“No se investiga, no se detiene a los responsables, no se entiende por qué la agresión y eso lo que genera es autocensura, es silencio, es un legítimo temor de medios y periodistas a seguir informando, entonces eso tiene consecuencias”.

“Pero insisto, por desgracia tenemos funcionarios que no lo ven así”.

Subrayó que si las autoridades no investigan quiénes atentan en contra de periodistas abre la puerta para que haya más atentados.

En el caso del ataque que sufrió en meses pasados el periodista Ciro Gómez Leyva y que en su momento el Presidente de la República dijo que podría tratarse de un autoatentado, Daniel Moreno expresó que a López Obrador luego se le olvida que se está hablando de la vida de una persona que tuvo suerte porque si su camioneta no hubiera estado blindada lo hubieran matado.

“Se tiene que tomar con toda la seriedad del mudo, pero ahí está la prueba, no sabemos quién fue el que atentó”, continuó.

“La impunidad es quizá el resorte número uno para que ocurran las cosas, es decir, si alguien te asalta en la calle y tú o no presentas denuncia o si la presentas no pasa nada pues entonces el ladrón ve que se puede hacer sin consecuencias, eso que es un ejemplo de caricatura pasa en todos los delitos, si tú cometes un delito y no pasa nada abres la puerta para volverlo a cometer”.

Recalcó que se tienen que insistir el frenar la impunidad como la manera real para frenar la delincuencia, pues si en este país 9 de cada 10 homicidios permanecen impunes lo que se hace es abrir la puerta para que haya más.

También dijo que la desinformación ha ido aumentando más en el país porque además hay más espacios en donde el Presidente de la República puede reproducir sus discursos, es decir, redes sociales y demás.

“Entonces se ha visto que es una práctica que le es útil al poder y eso es el riesgo, que al ser útil al poder siguen recurriendo a la de información para consolidarse”, continuó.

“Yo creo que es urgente cambiar esto, se tiene que entender el daño que se está generando a la sociedad y el daño es polarización y es odio como los elementos fundamentales”.

Dijo que en obrar que están a cargo de las Fuerzas Armadas, con el argumento de que son de seguridad nacional no se pueden revisar por parte de los periodistas y el Presidente oculta información o miente abiertamente sobre lo que pasa y eso podría propiciar corrupción.

“Y así además, está probado, el silencio y la opacidad lo que provocan es corrupción, porque de nuevo volvemos a si la agente puede hacer y sabe que no hay consecuencias lo hace”, reiteró el periodista Daniel Moreno, director de Animal Político.