”(El Jueves Santo se tuvo una afluencia) de 46 mil, cerca de los 50 mil bañistas, hoy se espera obviamente más, unos 80 mil, 100 mil bañistas, ese es el cálculo que se espera hoy, el doble de ayer, vamos a estar a la expectativa en cuanto a la playa, en la calle ya vemos la afluencia que hay, el tráfico nos no dice todo, los hoteles están a buen niveles, algunos al 90, al 85, pero hay un muy buena afluencia”, dijo el Alcalde Édgar González Zataráin.

Por su parte el Coordinador Municipal de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastélum, manifestó que en lo que va de la Semana Santa las playas de Mazatlán han sido muy concurridas de bañistas, el Jueves Santo se tuvo el mayor número de personas hasta ese entonces y afortunadamente no se han registrado mayores incidentes, todo ha transcurrido muy en calma.

Durante el recorrido dijo que acude a puntos específicos para estar recorriendo y vigilando que todo esté en orden, que los funcionarios y servidores públicos que han hecho un buen trabajo sigan en esa tesitura y para que vean que el Presidente Municipal no está descansando sino que anda junto con ellos también trabajando.

Añadió las condiciones meteorológicas no han sido muy favorables por las mañanas, se han presentado ráfagas de viento, que eso ha encrespado un poco lo que es el mar, entonces Capitanía de Puerto está muy atento a los comunicados y boletines correspondientes para alertar al bañista y hoy se tuvo un banco de neblina que afortunadamente ya a las 10:00 horas se disipó.

”Que se acerquen a nuestros salvavidas si no conocen los indicativos de los señalamientos, de los banderines que tenemos en las playas que pregunten qué significan todos y cada uno de ellos, y algo muy, muy importante que siempre vamos a pedirle al ciudadano, que al momento en que se vaya a retirar que nos ayude llevándose su basura”.

El Presidente Municipal también manifestó que se le ha dado la oportunidad a los negocios, a los comercios establecidos que trabajan todo el año a que tengan esas ganancias que están esperando, pero también que ayuden con el orden, sobre todo con el tema de la basura.

”Les hemos pedido que nos ayuden mucho con el tema de la basura a los negocios, la gente que está en la playa haciendo algún comercio que llame la atención también ahí al ciudadano para que recoja la basura y se la lleve, no la deje ahí”, recalcó González Zataráin.

Durante el recorrido elementos de la Policía Municipal checaron el por qué un trabajador de una palapa cuya obra de remodelación está suspendida estaba vendiendo algunos productos como frituras y cervezas, pero manifestó que la obra de construcción no se realiza, que el concesionario no está trabajando, pero él como velador tenía los productos en venta en ese lugar y ya los iba poner en mesas en la playa porque tiene permiso para la venta de los mismos, por lo que los elementos se retiraron del lugar.

Algunos turistas consultados manifestaron que sí les gusta escuchar la música de banda sinaloense en su visita a Mazatlán.

”Vengo de Los Mochis, Sinaloa, y vengo especialmente aquí a Mazatlán a escuchar la banda, me gusta mucho la banda aquí en la playa, porque sin la banda no se ve bonita la playa, está muy bien, está muy bonito el ambiente porque es una Semana santa muy bonita y cono que sin banda pues no”, dijo Isabel Cañedo Vázquez después de la manifestación que realizaron músicos en contra de lo manifestado en videos por algunos empresarios de que no se les permitiera trabajar en ciertas zonas de las playas.

Otro visitante también se pronunció a favor de la banda de música en la playa.

”Aquí en la playa es como allá en la sierra, también escucharla, es disfrutarla, es vivirla, aquí las bandas locales como la de El Recodo que ya son bandas mundiales y escuchar las bandas aquí, la verdad que es un error de las autoridades municipal quitar la oportunidad de que la gente disfrute de las bandas después de las 10;00 de la noche o en el día aquí en Mazatlán y no solamente hasta las 10:00 de la noche, hasta que la gente (disfrute) su periodo vacacional y quien tenga la oportunidad de pagar la banda venga a disfrutarla porque igual son los turistas extranjeros como los turistas nacionales traemos los mismos derechos”, subrayó el turista consultado este viernes en la playa mazatleca.

”Y quien tenga la oportunidad de pagarla que la disfrute, vale la pena disfrutar la banda aquí en Mazatlán a la hora que sea”.

Poco a poco se va incrementando este viernes la afluencia de personas en las playas, lo mismo que el tráfico vehicular en el paseo costero, donde por momentos se congestiona la circulación y los vehículos quedan pasados por algunos minutos en tramos de la Avenida del Mar y el Paseo Claussen o avanzan a vuelta de rueda.

Como parte del Operativo de Seguridad Semana Santa 2024 Mazatlán se encuentra vigilado por mar y tierra con embarcaciones y vehículos por elementos de instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los tres niveles de gobierno, así como de organismos de auxilio y rescate, entre ellas la Marina, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, entre otras.