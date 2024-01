MAZATLÁN._ Tras el anuncio del Comité Directivo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional de respaldar en la candidatura a la Presidencia Municipal de Mazatlán a la actual Secretaria de Turismo en Sinaloa, Estrella Palacios Domínguez, el actual Alcalde sustituto, Édgar González Zataráin, manifestó que esperará la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y llamó a la unidad.

”La pregunta obligada de la lista que se publicó ayer, que todo mundo conoce, quiero decirles que es una lista de propuestas que el Consejo Estatal de Morena envía, así lo dice la presidenta del partido en Sinaloa, Merary Villegas, envía a lo que tiene que ver con el Comité Ejecutivo de Morena a nivel nacional y obviamente en lo particular qué opinión tengo yo sobre eso, yo respeto tanto la decisión del Consejo Estatal de Morena, el resultado de esa lista y obviamente respeto la decisión que se toma”, añadió González Zataráin.

”Pero también respetaremos la decisión que tome la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, que esa la va definir el día 15 (de enero) como lo establece obviamente la convocatoria de quienes nos registramos o se registraron, pero más allá de eso quiero decirles cuál es el sentir, mi sentir es que tenemos que apegarnos estrictamente y fortalecer las decisiones que tome el Partido sea cual sea, vaya quien vaya, sea hombre, mujer, sea alguien que no ha estado, que ha estado, como sea, finalmente tenemos que entorno al Partido hacer un llamado y lo hago desde aquí a la unidad, a que no se fragmente ésto, a que no se rompa y que vaya más allá de puestos o de cargos o de cuestiones personales ya de cada quien”.

En atención a personal de medios de comunicación reiteró que esto se tiene que ver por el bien del Partido Morena y del proyecto nacional que se tiene en este 2024, por lo que él en lo personal se suma a esa decisión y hace el llamado a enfrascarse a fortalecer la unidad, no en buscar si están de acuerdo o no o si les gusta o no.

”A mí en lo particular me gusta la decisión que tome el Partido y la voy a apoyar sea cual sea y la voy a apoyar con todo el respeto y con toda la fortaleza, en ese sentido, ...yo insisto, es una propuesta (la anunciada el miércoles por la dirigente de Morena en Sinaloa), no lo dijo así la presidenta del Partido, no dijo en base a una encuesta, dijo es una propuesta que enviamos al nacional, así lo dice, y el nacional analizará si esa propuesta es válida, no es válida, qué tanto, lo que decida el nacional y lo que decida el estatal ahí nos sumamos”, continuó.

”Yo en lo particular fui muy respetuoso y lo dije, sin calenturas y más que nada con los pies en la tierra, desde el momento en que nos inscribimos dijimos que dejaríamos que esto corriera, yo me dedicaría a trabajar como lo he hecho, hoy todo el tema precisamente por lo que se generó y que obviamente por respeto a los medios tengo que dar mi posicionamiento, no porque tenga una intención o fin de hablar de política, pero sí mo posicionamiento va en ese sentido, que sea cual sea la decisión yo la abrazo, la arropamos y en búsqueda de la unidad la fortalecemos, sea cual sea”.

Tanto en entrevista previa como en atención a personal de medios de comunicación dijo que si es un hecho la decisión anunciada el miércoles la asume como tal, pero por lo que declaró Merari Villegas, si se toma una decisión distinta en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena se acepta cual sea.

”Si ya no le mueven y queda así, así la aceptamos sin ningún problema, sea cual sea la decisión, yo en lo particular tengo muy claro esa parte, no (no me ha impactado) en lo particular porque yo les digo, tengo una tarea enorme y se los dije al inicio, me inscribí en este proceso, tenemos una tarea prácticamente de 10 meses por delante todavía al frente del Gobierno que hay que sacar un montón de temas, estamos metidos en ese ámbito, si las condiciones da, así lo dije entonces, estaremos y si no seguiremos de frente en el trabajo para el Municipio, entonces para mi cualquiera de las dos vías se ajusta al proyecto que traemos de seguir trabajando por Mazatlán”, reiteró.

”Yo en lo particular ni me inmuta deveras porque soy muy respetuoso de esas decisiones, jamás lo he hecho, nunca he andado empujando ni me he andado inconformando, he sido candidato tres veces por el mismo partido por cierto, en ese entonces y con algunas alianzas y nunca anduve inconformándome si quedaba o no quedaba”.

Entre otros puntos recalcó que en lo particular va esperar a ver qué determinan los comités estatal y nacional de Morena.

”En lo particular yo voy a esperar a ver qué determina, creo que ahora, ahí hay una nota ahí, que hoy sesiona el Comité Ejecutivo de Morena a nivel nacional sobre ese listado y habrán de dar un resolutivo o un comunicado, entonces yo respetuoso de todo y no no sesionan también y si esa lista es válida con esa nos vamos, no tengo problemas”, reiteró tras manifestar si la candidata resulta ser Estrella Palacios la apoyará con todo y si es otra persona igual.

”La apoyamos con todo, claro que sí, si no es ella y es otra, porque hay otras mujeres ahí en la lista, no nada más Estrella, ahí está Elsa Bojórquez, ahí está Celia Jáuregui, otras más y a quien sea a esa vamos a apoyar”.

Reiteró su llamado a la unidad y a apoyar a quien designe Morena.

En entrevista breve por la mañana dijo que no sufre por la lista anunciada el miércoles por el Comité Ejecutivo Estatal de Morena.

”Que sufran los calenturientos, nosotros hay que esperar y en función de eso tomar una postura”, expresó el actual Alcalde sustituto de Mazatlán antes de la atención a personal de medios de comunicación.

En la lista anunciada por la dirigencia estatal de Morena y que fue enviada al Comité Ejecutivo Nacional de ese Partido se apoya a Enrique Inzunza Cázarez y a Imelda castro para las candidaturas al Senado de la República, para las alcaldía a Gerardo Vargas Landeros para Ahome, a Juan de Dios Gámez para Culiacán, a Estrella Palacios Domínguez para Mazatlán y a Felicita Pompa para Guasave, entre otras.