En un recorrido por el lugar, se pudo constatar que en el sentido de norte a sur de la Avenida Ejército Mexicano, frente al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya no se encuentran al menos 13 boyas delimitadoras, nada más se ven los tornillos o material metálico con que fueron fijadas al piso o la marca de que en ese lugar estuvieron colocadas.

MAZATLÁN._ A menos de un mes y medio que comenzó su instalación, el carril preferencial en Mazatlán está ya sin al menos 54 boyas delimitadoras por el constante paso sobre ellas de unidades del servicio público y particular.

Tanto conductores de camiones como de vehículos particulares pasan sobre las boyas delimitadoras para ingresar o salir del carril preferencial si la unidad que tienen enfrente no avanza o no encuentran un espacio para hacer esa maniobra donde no haya confitopes.

Ese constante paso sobre las boyas ha hecho que estas se desprendan del lugar donde fueron colocadas y en algunos casos están ya arrumbadas sobre las banquetas o a punto de desprenderse.