Recalcó que el basurón municipal está paralizado, cerrado a la recepción de basura, a la separación de basura y a la pepena.

”Las personas que viven aquí no están teniendo actividad, nadie, no hay pepena dentro de lo que es el basurón, no hay separación de basura, no hay recepción de basura, de hecho, toda actividad que esto conlleva está paralizada en este sitio, esta actividad se está realizando en otro sitio como tal, aquí prácticamente estamos involucradas las personas que estamos en el control de la emergencia”, afirmó el funcionario en entrevista la mañana durante un recorrido por el basurón municipal.