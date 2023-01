$!Está ‘olvidado’ el Parque Ciudades Hermanas, en Mazatlán

Entre la Avenida General Ignacio Zaragoza y el Paseo Claussen se encuentra un terreno particular con maleza, lo mismo que otro predio donde estuvo por décadas una Casa del Estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa, entre la misma avenida y la calle Jabonería, está cubierta de maleza.

El personal consultado también expresó que el propietario del terreno particular aledaño no le da mantenimiento, nada más cuando se acercan los carnavales limpia y lo utiliza como estacionamiento, pero debería limpiarlo siempre o el Ayuntamiento le debe pedir que lo limpie.

Por su parte, el Alcalde Édgar González Zataráin manifestó en atención a personal de medios de comunicación que aledaño al Parque Ciudades Hermanas se encuentra un terreno particular y por ello se está solicitando un permiso para que el personal del Ayuntamiento lo pueda limpar porque no hay reglamento tal que permita hacer ese trabajo por parte de personal de la Comuna en una propiedad privada.

”Cómo se hicieron de esa propiedad, no sé, pero eso es una pequeña propiedad privada que está ahí en medio ahí de esto y que estamos solicitando el permiso para la limpieza, van a empezar el retiro yo creo que el día de mañana sobre todo de juegos o lámparas que estén en peligro de caer en esa parte mientras se rehabilita toda la zona”, continuó González Zataráin.

También dijo que se solicitó el contacto con la familia del niño que resultó lesionado el martes, no ha requerido apoyo.

”Se solicitó ahí el contacto, no han requerido apoyo porque algo afortunadamente, insisto, no grave, ahí le afectó al niño un poquito, pero no han solicitado apoyo, si lo solicitan, nosotros lo ofrecimos a través de redes sociales y con mucho gusto estamos dispuestos a otorgarlo sin problemas”.