“Yo estaba trabajando en el corte de chile jalapeño en Villa Unión, me llamaron y me preguntaron que de donde era, soy de Guerrero le dije y me pidió mi credencial y en cuanto se la mandé me dijeron que ya me había ganado un carro, nada más mándame 12 mil pesos y se los mandé, después me pidió 17 mil 800, se los mandé, eso fue el lunes, pero el martes me pidió 22, para ya no molestarte madame 30 mil ya para entregarte el carro”, relató la guerrerense.

“Ayer todavía me pidió 47 mil pesos y ahorita llego para entregártelo, y ahí me tiene esperando todo el día, pero no llega, aquí traigo todos los tickets. Aparte de pagar ese dinero, como yo soy sola y tengo mi niño chiquito ya no me alcanza para un préstamo en ningún lado, me quedé sin comer y sin un peso”, suplica Azucena por ayuda.