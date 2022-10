$!Están en Barrón al pendiente por si aumenta el nivel del cauce del Río Presidio

“Como están viendo el llamado que hice hacia el pueblo y aquí está, la gente está agradecidísima porque es temor el río, a como va llegando la ayuda, pero ojalá y no (que no se incremente el nivel del cauce del Río Presidio), ahorita no se ha incrementado, pero como apenas empezaron las lluvias allá arriba en la tarde sí vamos a ver lo que aumente o no aumente”, continuó el comisario municipal.

“Es lo que estamos haciendo (preparándonos en caso de que aumente el nivel del cauce del río), ojalá y no, pero primeramente no”, reiteró Álvarez Rubí.

Poco después del mediodía de este lunes en personal de las corporaciones citadas se retiró de Barrón, pero estará al pendiente por si se requiere de apoyo para evacuar a más pobladores de esa comunidad.