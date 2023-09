“Yo tengo 34 años trabajando en la pesca y este año el diésel está muy caro, hace cinco años estaba como en 12 o 14 pesos con el subsidio, ahorita está en 22, por eso muchos armadores no van a soltar los barcos”, mencionó el hombre de mar.

Mientras que las embarcaciones que se quedarán ancladas al muelle están prácticamente desmanteladas y muestran un deterioro de hasta dos temporadas que no han sido soltadas a la mar en busca del tan anhelado ‘oro azul’.

Zavala señaló que todo sube, mientras que ellos desde hace 15 o 20 años siguen ganando igual, pues no les toca fijar el precio de la tonelada de camarón y con la caída del dólar el panorama es desalentador.

“Se acabaron esas historias o un buen carrito, una camioneta o algo, ahorita ya no, está muy difícil, la situación está muy drástica y si esto no cambia no se sabe que va a pasar”, lamentó.

La tripulación de la embarcación liderada por Manuel recibió el apoyo Federal de Bien Pesca, sin embargo él aseguró que no es suficiente y eso no les soluciona la problemática del sector pesquero.

“No es que quiera ser malagradecido la verdad, pero a mí esos 7 mil pesos me pueden durar una o dos semanas y yo prefiero mejor trabajar en lo que se hacer, en donde yo gano mucho más, pero cada vez está peor esto, la pesca ya va a pasar a la historia”, advirtió.