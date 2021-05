‘Este es el momento clave de Sinaloa’, dice el Senador morenista Eduardo Ramírez

MAZATLÁN._ En el orden de los discursos se le asignó una de las mejores posiciones. Era uno de los platillos fuertes. Y es que su cargo como presidente de la Mesa Directiva en el Senado de la República le ponía cierto peso al encuentro con la estructura de Morena y el PAS.

Era el Senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar, quien básicamente, viajó a Mazatlán para darle el “espaldarazo” a la candidatura de Rubén Rocha Moya, quien se disputa la Gubernatura de Sinaloa por ambos partidos políticos.

En su discurso dentro un salón en el Centro de Convenciones aseguró que éste es un “momento clave” para Sinaloa, luego de una “clase de historia” en la que refirió que ni Miguel Hidalgo ni José María Morelos tenían una agenda planeada para la Independencia de México, pero que aún así, lograron la Independencia de México.

Aseguró que Rocha Moya estaba preparado para el momento que vive actualmente, la candidatura.

“Saco a colación este pasaje histórico porque ustedes tuvieron en el Senado de la República a un personaje que defendió el proyecto educativo de la Cuarta Transformación”, dijo Ramírez Aguilar.

“Rubén Rocha fue un Senador que no solamente se ha preparado para un debate legislativo, un debate académico, Rubén Rocha se ha preparado durante muchos años para llegar a este momento, éste es el momento clave de Sinaloa, tenemos que acompañarlo”.

A la estructura política que lo escuchaba les dijo que tenían el compromiso de sacar adelante la elección del 6 de junio.

“Así se construyen los triunfos, no es solamente un hombre el que va a llevar esa bandera, de nada va a servir que ganemos el 6 de junio y no acompañemos a Rubén Rocha los próximos 6 años como Gobernador, estoy seguro que va a estar al frente del Gobierno hombres y mujeres, las más preparadas, que no han tenido la oportunidad de servirle al pueblo de Sinaloa”.