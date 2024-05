“Me ha tocado ya recorrer las ocho sindicaturas, colonias, mercados, tianguis, hemos hecho reuniones vecinales, hemos estado en reuniones con sectores, hemos estado en muchos eventos y me ha tocado compartir mis propuestas, mis compromisos de manera directa con los mazatlecos, me ha tocado escucharlos, también fortalecer mis propias propuestas”, señaló Palacios Domínguez.

“Yo estoy convencida de que la gente está contenta con mi partido, Morena es el partido de las mayorías, es el partido de la esperanza y la gente ve en mí lo que soy, una mujer honesta, capaz, preparada, he dado resultados como secretaria de Turismo”.

“Comprometida con los mazatlecos a que voy a hacer un gobierno honesto, un gobierno transparente, con absoluta rendición de cuentas y yo seré responsable del gobierno que voy a encabezar. Las encuestas a nivel nacional y local han demostrado que Morena se mantiene como la mejor opción para gobernar”.

La plataforma electoral sigue siendo igual que en un inicio, en cuanto las propuestas, sin embargo en sus recorridos detectó que las necesidades son distintas en cada sindicatura, en cada colonia y ahora reconoce las prioridades; en cuanto a cómo piensa comenzar su plan de gobierno, dijo que eso se ha ido diseñando de acuerdo a cómo ha transcurrido la campaña.

“Tengo la propuesta con todos los mazatlecos y con todos los sectores, porque me he estado reuniendo con agricultores, pescadores, ganaderos, el sector comercial, he estado reuniéndome con inmobiliarios, arquitectos, y la propuesta es que juntos después del 3 de junio me ayuden a hacer el Plan de Desarrollo Municipal en el cual nosotros vamos a trabajar y vamos a partir”, adelantó.

Aseguró que el Alcalde Édgar González ha puesto orden en Mazatlán en el periodo que le ha tocado estar en la administración y para la continuidad ahora ella tiene propuestas concretas para realizar.

“Hablamos de una transformación para Mazatlán en la cual queremos que el bienestar se vea reflejado en las 368 colonias, en las 64 comisarías, en las ocho sindicaturas, porque nuestro planteamiento es que este crecimiento y desarrollo que ha tenido Mazatlán que se vea a la par en la calidad de las personas de todo el municipio”, expuso.