$!Ex director del ‘hospitalito’ de la Juárez llama adultos mayores a vacunarse

Un llamado a todas las personas a que cuando les toque, aprovechen la oportunidad para vacunarse contra el Covid-19, hizo el doctor Mario González Ramírez, “El Cuate González”, ex director del Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez”.”Deben de aprovecharla y la que sigue, porque son dos (dosis)”, añadió González Ramírez momentos después de salir del centro de vacunación que se instaló en el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa en este puerto este miércoles.”Es muy normal que como mexicanos seamos criticones, y en vez de agradecer, estarle echando a las personas, algunos dicen que porque son pobres, pues yo también seré muy pobre o qué (todos deben vacunarse)”, añadió en entrevista cuando ya se retiraba a su hogar acompañado de dos de sus familiares.Reiteró que todos aprovechen esta oportunidad para vacunarse, y además que no les cuesta alguna cantidad de dinero.

”O será que no aprecian lo que vale, no sé”, dijo el ex funcionario municipal y militante del Partido Acción Nacional.

Otras personas que salieron tras vacunarse, comentaron que todo estuvo muy bien, bien coordinados, nada más les faltó la música o la tambora.

Agregaron que ya habían acudido en otras ocasiones a tratarse de vacunar en ese mismo Polideportivo, pero había filas muy grandes de personas y este miércoles acudieron nuevamente a hacer fila, por lo que dijeron sentirse muy bien y protegidos.

”A todo mecate y protegida”, dijo una pareja ante este diario.

”Hay que vacunarse porque es indispensable, con el virus SARS-CoV-2 que está peligrosísimo, es indispensable la vacuna, si quieren que se acabe la pandemia todo el mundo se tiene que vacunar”.