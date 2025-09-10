Exige PAN Mazatlán justicia por el asesinato de joven de 16 años

Con firmeza por denunciar lo que califican como una evidente incapacidad y falta de empatía por las autoridades, el Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Mazatlán, exigió justicia por el asesinato de Sergio Francisco, joven de 16 años que perdió la vida tras recibir un impacto de bala en un ataque armado contra un camión urbano el pasado fin de semana.

Así lo expresó el dirigente municipal del PAN, Evaristo Corrales Macías, quien calificó este hecho como lamentable e inaceptable, tanto por la pérdida de una vida inocente, como por la falta de reacción de las autoridades responsables de garantizar la seguridad pública.

Corrales Macías señaló que este crimen refleja la inseguridad que se está viviendo en Mazatlán, así como la ausencia de acciones preventivas y de respuesta inmediata a este tipo de hechos.

“Quiero referirme a un hecho lamentable, el asesinato que sufrió este fin de semana el joven Sergio y lo hacemos de manera respetuosa y solidaria en razón de que pertenecía a una familia de gran tradición del PAN”, comentó.

“Es necesario alzar la voz, reclamar y exigir justicia ante estos hechos tan lamentables por la pérdida de un ser, un joven que tenía toda una vida por delante”, añadió.

El líder panista acusó a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de incapaz e indolente, al señalar que el ataque se perpetró sobre una de las principales vialidades de la ciudad, donde no hubo presencia o reacción inmediata de corporaciones policiacas.

Así mismo, Corrales Macías cuestionó la respuesta por parte de la Alcaldesa, Estrella Palacios Domínguez, a quien denunció por actuar con frivolidad en redes sociales mientras la familia de Sergio atravesaba esta tragedia.

“Mientras la familia lloraba y sufría la pérdida de este joven, nuestra presidenta municipal, a través de sus redes sociales con la frivolidad que la caracteriza, se hizo presente a través de una publicación donde describe un Mazatlán color de rosa, un Mazatlán que solo existe para ella”, dijo.

“Muchas familias sufren la desgracia y tragedia de haber perdido un ser querido y por otro lado, la ineficiencia de la autoridad encargada de brindar seguridad pública y proteger a los ciudadanos”, agregó.

Finalmente, Corrales Macías criticó la falta de operatividad del 911, expresando que según la autoridad, este se encontraba saturado al momento del ataque, calificándolo como un pretexto del día a día.