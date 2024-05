Con la exigencia de la colocación de señalética y un paso peatonal seguro en la zona en la que Ana Citlaly perdió la vida, el pasado 16 de abril, luego de ser atropellada por un camión urbano de la ruta Lomas de Ébano, sus familiares y amigos se manifestaron en avenida Santa Rosa, frente a la Secundaria General 6. La protesta pacífica se realizó con el objetivo de presionar socialmente a las autoridades competentes para instalar medidas de seguridad vial en el lugar, dado que por esa vía transitan diariamente miles de estudiantes, declaró el hermano de la joven, Roberto Zuñiga. “Damos exhorto a las autoridades para que hagan algo, porque a estas horas salen todos los alumnos de la escuela y se hace un borlote aquí, no hay por donde caminen, no hay por donde pasen, no hay puente para que crucen la calle y siempre aquí está bien atascado de carros y motos que pasan sin voltear a ver, damos un exhortó a las autoridades competentes para que pongan reductores de velocidad, señalamientos, líneas que rayen aquí el paso del peatón porque no hay nada”, expresó.





Roberto también hizo un llamado al Gobierno Municipal y a los candidatos que buscan ocupar la Presidencia Municipal, a poner atención a la tasa de muertes por accidentes viales y hacer algo al respecto; aunado a esto, dijo que las autoridades han actuado lento en la integración de la carpeta de investigación. “Nosotros hemos tenido que estarlos correteando para que se integre la carpeta completa y no es justo que tengamos que estarles picando las costillas, no es justo y no porque seamos de fuera nos van a dejar al ‘ahí se va’, que quieren hacer, nada más carpetazo y vámonos, que nos fastidiamos y nos vayamos como no somos de aquí”, expuso. Por su parte la madre de Ana Citlaty, la señora María Guadalupe, pidió justicia por la muerte de su hija y que lo que le sucedió siembre un precedente para que la ley se modifique y los conductores que se vean involucrados en accidentes fatales paguen con cárcel.