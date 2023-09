Y para denunciar que las autoridades no están haciendo correctamente su trabajo, ya que no están avanzando las carpetas de investigación en las agencias del Ministerio Público.

Señalaron que el papá tiene la guardia custodia del niño, ya que un Juez se la entregó.

Aseguraron que el papá puede ser detenido, debido a que no cuenta con un amparo, a pesar de que ya lo solicitó, pero no ha procedido.

Con pancartas en mano que decían: “Pido justicia para mi nieto”, “Mi hijo no es un delincuente”, “MP haga bien su trabajo, mi hijo siempre cooperó, mi hijo no es un delincuente”, “MP hagan bien su trabajo, no inventen hechos falsos, pido justicia” y “MP están cometiendo abuso de autoridad, los manifestantes exigieron justicia.

Margarita, la abuela del niño, comentó que el motivo de la manifestación afuera de las instalaciones del Ministerio Público, fue para alzar la voz, ya que su hijo y padre del niño se encuentran en una lucha por la justicia y el bienestar.

Señaló que el padre del menor siempre ha procurado el bienestar de su hijo durante estos últimos nueve meses.

Margarita dijo que se han presentado pruebas concretas, pero no les hacen caso.

Señaló que las autoridades lamentablemente han estado interesadas en prácticas legales, cuestionables y de difamación.

Precisó que las autoridades correspondientes no están haciendo debidamente su trabajo.

Reiteraron que el papá del menor se ha encargado de cuidar bien a su hijo.

Emite FGE Alerta Amber

Y ante este caso, el pasado jueves la Fiscalía General del Estado emitió una Alerta Amber, donde informa que es un comunicado urgente y a través del reporte AASIN/082/2023 con fecha del 21 de septiembre de 2023, solicita la colaboración de la sociedad para localizar al niño.

De acuerdo a la Alerta Amber, la denunciante (no da el nombre) menciona que el día 18 de septiembre de 2023, el niño, al ir a buscarlo, donde habita él y su papá, ambos no se encontraban. Se considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito.

Pide la mamá del niño que su ex esposo lo entregue

Por su parte, la señora Georgina Abigael Rivera Cañedo, mamá del niño, pidió a su ex esposo que entregue al menor y que lo recoja el DIF para que se defina la situación.