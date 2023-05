Mientras los trabajadores sindicalizados aumentaban el tono de su protesta con gritos de “fuera directora, fuera”, Tirado Aguilar denunció la falta de interés de la directora al no pedir una prórroga a la Coepriss.

“Stasam, Stasam, Stasam, gritaban los manifestantes.

”Coepriss hizo unas observaciones en el mes de noviembre, y ahorita no nos han comentado cuales son, pero ya conocemos algunas, unas observaciones son que se necesitan modificar ahí dentro del quirófano, pero si no se han hecho con el que estaba cerrado, pero tampoco se ha hecho ahorita con el que está”, dijo.

”Se cierran por ese motivo que no están en el lugar, que no cumplen con las normas, pero no se ha visto ninguna intención, simplemente le informo, de unas tantas que me acuerdo. Para tener en función una farmacia tienes que tener un representante, es una observación, no se ha hecho, para poder hacer transfusiones tienes que tener un representante, tampoco se ha hecho, son cosas administrativas que se pueden hacer”.

Señaló que dentro de eso, hay un comité que Coepriss pide que forme especialistas de medio, de gente de la salud, dentro de ese comité hay algunos que ya despidieron, especialistas, y no se ha hecho ese comité, que también es esencial, que desde cuándo se debió haber hecho, ya no son dos meses, son cuatro meses, desde que llegó la nueva directora.

Al no salir ningún funcionario a atenderlos, los manifestantes decidieron bloquear la Avenida Insurgentes, luego marcharon alrededor de tres cuadras, dieron vuelta hacia la Avenida Independencia y regresaron al Hospitalito.

Se garantiza atención de cirugías en hospitales privados: Alcalde

Tras esta protesta, el Alcalde Édgar González Zataráin, emitió un comunicado donde informó que ese hospitalito está en malas condiciones, pero se garantiza que las cirugías de los trabajadores se hagan en hospitales privados.

“El Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez” fue construido en los años 60 y a pesar de las remodelaciones que ha tenido, su vida útil está en malas condiciones desde hace mucho tiempo, situación que ha generado que no cumpla con la normatividad sanitaria que requiere, este hecho obliga a su reconstrucción total con una inversión, por supuesto, millonaria; no obstante, es importante señalar que muchas de las cirugías que requieren los derechohabientes se han realizado en los hospitales privados con los que se tiene convenio como: Hospital Sharp, Marina Mazatlán, Clínica del Mar y Hospital Alhma, sin límite alguno”, reza el comunicado del Alcalde.

“Por lo tanto, ante la falta de un quirófano y por los derechos del personal sindicalizado, se les garantiza la atención de cirugías en los hospitales privados tal como hasta la fecha se ha hecho, nunca negando el servicio e incluso, la mayoría de los especialistas que atienden en el hospitalito son privados desde siempre”.

No es válido el argumento de que podrían quedarse sin atención ante la falta de un área de maternidad y quirófano, de hecho, el hospital sigue abierto y en función, garantizando los derechos laborales que están establecidos en el contrato colectivo y las cirugías continuarán programadas en los hospitales privados como habitualmente se llevan a cabo. La atención brindada a los derechohabientes está muy por encima de cualquier hospital público del país.

Coincido que es necesario buscar recursos para la inversión que se requiera en el proyecto del hospital, eso lo tenemos claro y es nuestra responsabilidad, lo buscaremos y de ser necesario, lo pondremos sobre la mesa con el pueblo mazatleco para tomar la mejor decisión, señaló el Alcalde.