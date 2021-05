Extraña María Isabel el contacto directo con sus alumnos

María Isabel es maestra en una secundaria de La Cruz, Elota, y está contenta porque recibió su vacuna para enfrentar al Covid-19.

Luego de que salió de las instalaciones del Hospital Militar Regional de Especialidades, donde como ella, mil 600 docentes y personal administrativo del sector educativo del sur de Sinaloa serían inmunizados, durante el primer día de la Jornada Quédate en tu Escuela, María Isabel dijo sentirse contenta.

“Espero que todo esto sea para bien para ya asistir a las clases que es lo importante, extraño estar en el aula, en contacto con mis alumnos, no es la misma mandar actividades”, dijo.

Es maestra hace 15 años y está acostumbrada al diario contacto con los alumnos.

Comentó que radica en Mazatlán, aunque la escuela en la que labora está en La Cruz, Elota, y pensó que tendría que vacunarse allá.

“Pero me aceptaron aquí y todo fue muy bien, me siento muy bien y contenta porque ya me vacuné”, expresó.