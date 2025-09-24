Fallece mazatleco en Nueva York; buscan a sus familiares en el puerto

MAZATLÁN._ El mazatleco Jaime Rivera Juárez falleció en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y la Oficina de Relaciones Exteriores en Mazatlán, a través del Consulado de Nueva York, busca localizar a sus familiares en este puerto.

De acuerdo a un comunicado, el objetivo de la difusión de la presente información es para ubicar a los familiares y que acudan a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la oficina de pasaportes en Sinaloa, ubicada en la Torre Tres Afluencias, planta baja y mezzanine, o bien comunicarse al teléfono 667 260 04 61, ext. 2, 7 y 8, al área de protección a mexicanos en el exterior, en Culiacán.

La información que compartan los familiares del ciudadano mexicano, finado en el extranjero, será de vital importancia para realizar la repatriación de sus restos para que se le brinde santa sepultura en el País.