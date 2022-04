Familias de Tijuana denuncian presunto fraude en reservaciones de centro de hospedaje en Mazatlán

La denunciante dice que depositaron más de $100 mil a tres cuentas para hospedar a 13 familias, ya que entre el 17 y 24 de abril asistirán con sus hijos a un torneo nacional de beisbol en el Club Muralla

Belizario Reyes

Un fraude presuntamente cometido en un hotel de Mazatlán contra un grupo de 13 niños y sus padres que viajarán de Tijuana a este puerto, para participar del 17 al 24 de abril en un Torneo Nacional de Beisbol, fue denunciado a este diario.

Este hecho ya se hizo del conocimiento de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Policía Cibernética y se presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público en la Fiscalía General de Baja California, en Tijuana, informó Norma Meraz, mamá de uno de los 13 menores integrantes del equipo de beisbol.

“Nos hicieron un fraude muy grande allá en Mazatlán, la verdad estamos pidiendo apoyo, justicia, ojalá nos escuchen”, añadió Meraz.

“Nosotros somos un grupo de 13 familias que vamos a llevar a nuestros hijos a un torneo de beisbol nacional que se va a llevar a cabo allá en su ciudad, del 17 al 24 de abril en el Club Deportivo Muralla, es un torneo nacional para niños de 12 años, nosotros somos de Tijuana y pertenecemos a la Liga Municipal de Tijuana, aunque los viajes son con los recursos de los papás, con nuestros propios medios”.

Recordó que por este viaje buscaron un hotel y se comunicaron al teléfono oficial de dicho hotel ubicado en la Zona Dorada, donde pidieron información y dieron las fechas de la estancia, dejaron sus datos y del sitio de hospedaje quedaron de regresar la llamada para indicar qué paquetes podían ofrecerles.

Ese mismo día, dijo la denunciante, un par de horas después se recibió un WhatsApp de una tal Rebeca Ruiz, quien se identificó como empleada de dicho hotel, con número de celular 5548032070, aunque la lada no es de la zona de Mazatlán, sino del área de la capital del País.

“Nos dieron la información que habíamos solicitado al teléfono oficial del hotel, entonces pues nunca vimos nada raro, fue el mismo día que hablamos, el lunes 21 de febrero, se supone que teníamos asignada a una asesora y de seguimiento nos dan una cotización con el logo de la empresa, todo normal”, añadió la señora en su denuncia pública.

“Empezamos a hacer los depósitos, al final fueron más de 100 mil pesos, pero todo tenemos evidencias porque a nosotros nos dieron el checking con logo de la empresa, el logo del hotel, nosotros pagamos a tres cuentas distintas, una de Banamex, una de Banco Azteca, incluso yo fui al banco y sí está a nombre (del hotel), y también una de BanRegio, esa tenía otra razón social, pero de momento no vimos nada raro porque fui al banco y correspondía a la razón social que me dieron y no había diferente”.

Precisó que hace como tres días dicho hotel puso una página de Facebook en la que señala que unas personas han estado haciendo reservaciones fraudulentas a nombre de dicha empresa.

“Nosotros nos comunicamos de inmediato y en el hotel, que no hay duda de que ese era el mismo teléfono al que pedimos la información y el número oficial del hotel, fueron demasiado groseros, demasiado cortantes hasta que ya por la tarde nos pudo atender una persona más amable y ya nos confirmaron que efectivamente no se hizo ninguna reservación ahí”, continuó.

“Nosotros pagamos más de 100 mil pesos, ya nos acercamos a la Profeco y ahorita vamos a levantar la denuncia, pero aquí esto es la impotencia también”, expresó.

Reiteró que aparte de que viajan por sus propios medios apoyando a sus hijos para que practiquen un deporte, ahora son víctimas de un fraude muy grande.

Meraz informó que sí vendrán al Torneo Nacional de Beisbol en Mazatlán, ya que los padres de familia tuvieron que pedir prestado para realizar el viaje y ya hicieron las reservaciones ahora sí de manera física por medio del familiar de uno de los menores integrantes del equipo, para evitar un nuevo fraude.

Reiteró que además de la queja ante la Profeco y reportar los hechos ante la Policía Cibernética, interpondrán la denuncia ante el Ministerio Público en Tijuana para que se investigue y se dé con los responsables de este fraude, con los propietarios de las cuentas bancarias en donde se depositó el dinero y se proceda legalmente contra quien resulte responsable.

Ante este diario envió copia de los depósitos a las tres cuentas bancarias en mención.