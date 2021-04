Fernando Pucheta denuncia ante Fepade a cinco páginas de redes sociales por difamación

Recordó que desde el 2020 han sido utilizadas las páginas para denostar sobre su persona, pero ha guardado prudencia y en su vida como ciudadano es un hombre limpio que siempre ha estado en la calle y de frente, con la frente en alto.

”Se han utilizado páginas para distorsionar información cuando después de haber sido Presidente Municipal no tengo señalamientos por parte de auditoría alguna”, recalcó.

”Es importante que esto se de (la presentación de la denuncia) para que se llegue hasta donde se tiene que llegar y que quien resulte responsable del actuar de estas páginas, aquí hay un hombre que da la cara, no un fantasma, yo lo he dicho, yo no me peleo en las redes sociales con fantasmas, boots, ni los utilizo, me acompaña el cuerpo jurídico que ha elaborado minuciosamente esta denuncia que es importante no únicamente para Fernando Pucheta, es importante para cualquier mazatleco que en algún momento de su vida ha sido agredido, en manos de quién podemos quedar y estar”.

Dijo confiar en el trabajo que se va a realizar sobre dichas páginas y se castigue a quien resulte responsable.

”Confío en el trabajo que se va realizar sobre estas páginas y exijo se castigue a quien resulte responsable, a quien no sabe dar la cara, a quien se esconde en el anonimato, seguramente me está viendo, sabe que para él es”, subrayó ante personal de medios de comunicación.

Sin embargo, dijo que corresponde al personal de la Fepade determinar si hay algún actor político detrás de dichas páginas e investigar para dar con quien resulte responsable, pero ya le presentaron varias pistas a dicha autoridad.

Pero precisó que se detectó que las cinco páginas fueron pagadas con una misma tarjeta.

Pucheta Quintana e integrantes del equipo jurídico del candidato, manifestó que en su momento la Fepade tendrá que determinar una vinculación a proceso tras su investigación respectiva contra quien resulte responsable, en este caso que aunque se presumen también delitos cibernéticos, la denuncia fue por delitos electorales.

También Mario Zamora se dice víctima de ‘portalitos’

El candidato a la Gubernatura de la alianza Va por Sinaloa comentó que también él ha sido objetivo de estas páginas, por lo que está analizando con su equipo jurídico demandar penalmente por difamación.

“Hay mucho cobarde que tira la piedra y esconde la mano. Hoy Fernando Pucheta, nuestro candidato en Mazatlán, está poniendo una denuncia a un montón de páginas que hicieron ahí dizque de medios, que no son medios, que se la llevan sacando puras noticias de infamia, de mentira, de querer enlodar prestigios obviamente de políticos, de empresarios, con el ánimo de tirar la piedra y esconder la mano y tirar lodo a ver qué queda”, expuso.

El aspirante a Gobernador de Sinaloa aseguró que como buen sinaloense, él juega de frente y derecho, pero al ver que también están sacando cosas de su persona está revisando proceder.

“Me enteré hoy en la mañana, yo no conocía estas páginas, pero hay algunas notas que han sacado cosas mías y de no sé qué, que obviamente son puras mentiras, yo tengo mis derechos, estoy revisando el equipo jurídico para demandarlas por difamación y ya que la ley deslinde responsabilidades”, manifestó.

Aunque no quiso atribuirle a nadie en particular los ataques, Zamora Gastélum señaló que todo mundo sabe quiénes son los perversos, que cuando no tienen argumentos ni calidad moral no les queda otra opción más que tirar la piedra y esconder la mano.

“Es que yo ni las conocía esas páginas, me voy enterando por eso y ya estuve viendo un montón de notas que qué bárbaro. Y ya estamos analizando ir a poner una denuncia también. Insisto, nosotros jugamos de frente, ¿cómo le hacemos a un lado a la guerra sucia?, dialogando de frente con los demás”, indicó.

“Ya saldrá a quién le toca, pero no hay que ser genio para saber quiénes son, ya lo dirá la autoridad”.

El candidato a la Gubernatura de la alianza Va por Sinaloa sostuvo que tiene una historia de vida limpia que la pone al escrutinio de la sociedad y por eso es que presentó su 10 de 10.